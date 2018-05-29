القوات المسلحة تصدر البيان رقم 23 عن «سيناء 2018».. تعرف على محتواه

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أعلنت القوات المسلحة المصرية ، اليوم الثلاثاء ، القضاء على 8 تكفيريين ، خلال تبادل إطلاق النار مع القوات ، في أثناء عمليات التمشيط ، في وسط وشمال سيناء .

كما أعلنت القوات المسلحة المصرية ، في البيان رقم 23 ، الذي أصدرته صباح اليوم الثلاثاء ، نتائج العمليات التي جرت خلال الأيام الماضية ، ضمن جهود العملية « سيناء 2018 » .

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وأوضحت القوات المسلحة ، في بيانها ، أنها استهدفت ودمرت ، عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر ، فضلا عن القضاء على 8 أفراد تكفيريين ، خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات .

وزاد بيان القوات المسلحة ، أنه تم القبض على 64 فردا ، من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، إضافة إلى ضبط كميات من الذخائر ، وأجهزة اتصال لاسلكية ، ومواد متفجرة ، في وسط سيناء .

وتابعت القوات المسلحة ، في بيانها رقم 23 ، أنه تم ضبط وتدمير 20 عربة أنواع ، إضافة إلى 79 دراجة نارية ، كما تم اكتشاف وتفكيك وتفجير ، 15 عبوة ناسفة ، فصلا عن تدمير 80 وكرا ، عثر بداخلهم على عبوات ناسفة ، وذخائر ومواد إعاشة .

وأكد البيان رقم 23 ، للقوات المسلحة المصرية ، اكتشاف مخزن تحت الأرض ، مغطى بالرمال في المنطقة الصحراوية ، جنوب مطروح ، عثر بداخله على كميات من الأسلحة والذخائر ، فضلا عن القبض على 578 فردا ، في محاولة للهجرة غير الشرعية ، والقبض 27 فردا ، يحملون جنسيات مختلفة ، في محاولة للتسلسل عبر الحدود .

واستطردت القوات المسلحة المصرية ، في بيانها ، موضحة أنه تم ضبط عربتي دفع رباعي ، في منطقة الواحات ، مخزنتين داخل الكثبان الرملية ، إضافة إلى ضبط عربة ، بها 31 لفافة لنبات مخدر ، في منطقة القنطرة شرق .

وأعلنت القوات المسلحة في بيانها ، استشهاد مجندين ، وإصابة ضابط و3 مجندين ، في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أنها تواصل دفع القوافل الغذائية ، لأهالي سيناء .