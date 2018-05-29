تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 مايو 2018

يسود البلاد اليوم الثلاثاء ، طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، على السواحل الشمالية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، وذلك حسب ما توقع اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، متكاثرة على السواحل الشمالية ، يصاحبها سقوط أمطار هناك ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الطقس ، أنه يكون معتدل ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية ، وتكون حالة البحر الأحمر ، معتدلة إلى مضطربة ، بينما يكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على محافظات ومدن مصر ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 22 – 31 .
– وسط الدلتا : 21 – 31 .
– الإسكندرية : 20 – 27 .
– بلطيم : 20 – 27 .
– مطروح : 17 – 26 .
– السلوم : 21 – 26 .
– سيوة : 21 – 31 .
– بورسعيد : 21 – 26 .
– دمياط : 21 – 26 .
– العريش : 18 – 30 .
– رفح : 17 – 29 .
– الإسماعيلية : 19 – 32 .
– السويس : 19 – 32 .
– رأس سدر : 22 – 33 .
– نخل : 18 – 33 .
– نويبع : 24 – 33 .
– طابا : 20 – 33 .
– سانت كاترين : 17 – 28 .
– الطور : 23 – 33 .
– شرم الشيخ : 28 – 37 .
– الغردقة : 26 – 38 .
– مرسى علم : 28 – 37 .
– الفيوم : 22 – 33 .
– بني سويف : 22 – 33 .
– المنيا : 23 – 33 .
– أسيوط : 23 – 34 .
– سوهاج : 24 – 35 .
– قنا : 25 – 37 .
– الأقصر : 25 – 38 .
– أسوان : 30 – 39 .
– أبو سمبل : 25 – 38 .
– الوادي الجديد : 26 – 37 .
– شلاتين : 28 – 38 .
– أبو رماد : 28 – 37 .
– رأس حدربة : 29 – 35 .
– حلايب : 30 – 35 .
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