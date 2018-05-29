تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 مايو 2018

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يسود البلاد اليوم الثلاثاء ، طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، على السواحل الشمالية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، وذلك حسب ما توقع اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، متكاثرة على السواحل الشمالية ، يصاحبها سقوط أمطار هناك ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الطقس ، أنه يكون معتدل ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية ، وتكون حالة البحر الأحمر ، معتدلة إلى مضطربة ، بينما يكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على محافظات ومدن مصر ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 22 – 31 .

– وسط الدلتا : 21 – 31 .

– الإسكندرية : 20 – 27 .

– بلطيم : 20 – 27 .

– مطروح : 17 – 26 .

– السلوم : 21 – 26 .

– سيوة : 21 – 31 .

– بورسعيد : 21 – 26 .

– دمياط : 21 – 26 .

– العريش : 18 – 30 .

– رفح : 17 – 29 .

– الإسماعيلية : 19 – 32 .

– السويس : 19 – 32 .

– رأس سدر : 22 – 33 .

– نخل : 18 – 33 .

– نويبع : 24 – 33 .

– طابا : 20 – 33 .

– سانت كاترين : 17 – 28 .

– الطور : 23 – 33 .

– شرم الشيخ : 28 – 37 .

– الغردقة : 26 – 38 .

– مرسى علم : 28 – 37 .

– الفيوم : 22 – 33 .

– بني سويف : 22 – 33 .

– المنيا : 23 – 33 .

– أسيوط : 23 – 34 .

– سوهاج : 24 – 35 .

– قنا : 25 – 37 .

– الأقصر : 25 – 38 .

– أسوان : 30 – 39 .

– أبو سمبل : 25 – 38 .

– الوادي الجديد : 26 – 37 .

– شلاتين : 28 – 38 .

– أبو رماد : 28 – 37 .

– رأس حدربة : 29 – 35 .

– حلايب : 30 – 35 .