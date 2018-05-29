الليلة.. عزاء «علي لطفي» في «عمر مكرم»

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يقام عزاء الراحل الدكتور علي لطفي ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، اليوم الثلاثاء ، حيث تتلقى أسرته واجب العزاء ، عقب صلاة المغرب ، في مسجد عمر مكرم ، بميدان التحرير .

وشيع جثمان الراحل ، إلى مثواه الأخير ، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد ، بمدينة 6 أكتوبر ، حيث توفي عن عمر ناهز 83 عاما ، وشارك في تشييع جثمان الراحل ، شخصيات عامة وأساتذة جامعة عين شمس ، جاء في مقدمتهم ، الدكتور عبد الوهاب عزت ، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور فتحي الشرقاوي ، نائب رئيس الجامعة ، الدكتور خالد قدري ، عميد كلية التجارة ، وأساتذة الكلية ، بينما تلقى نجله واجب العزاء ، قبيل تشييع جثمان الراحل .

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وولد الدكتور علي لطفي ، في 6 أكتوبر من العام 1935 ، وشغل منصب رئيس وزراء مصر ، في الفترة من 4 سبتمبر في العام 1985 ، حتى 9 نوفمبر من العام 1986 .

وبعد تركه منصب رئيس الوزراء ، تولى الراحل منصب رئيس مجلس الشورى ، حتى العام 1989 ، وقبل ذلك ، شغل منصب وزير المالية ، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وتولى أيضا ، منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، ورئيس لجنة الأحزاب ، خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى .