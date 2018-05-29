تعرف على حالة المرور اليوم الثلاثاء 29 مايو 2018

Advertisements

ظهرت كثافات مرورية متحركة ، صباح اليوم الثلاثاء ، في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة ، وذلك بسبب زيادة الأحمال ، في ساعات الذروة الصباحية ، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم ، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية ، والكباري والمحاور الرئيسية ، خلال شهر رمضان الفضيل .

شهد أعلى الطريق الدائري ، في منطقة السلام وداخل النفق ، للقادم من الأقاليم إلى القاهرة ، عبر الطريق الزراعي ، كثافات مرورية ، والأمر ذاته ، أمام المتجه من المنيب ، وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي ، للقادم من حي المعادي ، إلى مناطق الجيزة ، وفي مناطق التجمع الخامس ، والمتجه إلى البساتين ، وزهراء المعادي .

Advertisements

وبداية من نزلة شارع البحر الأعظم ، على الطريق الدائري ، وصولا إلى منطقة الدقي ، حتى ميدان الجلاء ، شهد الطريق تباطؤ في حركة سير السيارات ، فضلا عن بعض الكثافات ، أعلى دائري المريوطية ، للمتجه من الطريق الصحراوي ، حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي ، حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية .

وظهرت كثافات مرورية ، على محور صفط اللبن ، أمام المتجه من الطريق الدائري ، وصولا إلى شارع السودان ، والأمر ذاته ، في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، حيث ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة ، وصولا إلى إشارة بين السرايات ، وشارع النيل السياحي ، بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، كما شهد محور عرابي ، كثافات متوسطة ، للمتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين .

أما حركة السيارات ، على محور صلاح سالم ، فشهدت تباطؤ ، أمام المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى نفق الأزهر ، كما شهدت منطقة الأزهر والجمالية ، كثافات مرورية ، و تباطؤ في حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو ، في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، في اتجاه المهندسين .

وشهد أعلى طريق الأوتوستراد ، للقادم من مناطق حلوان ، حتى المعادي والمقطم ، ظهور كثافات مرورية ، والأمر ذاته ظهر ، أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين ، وصولا إلى 15 مايو ، وذلك بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل .

وظهرت كثافات مرورية ، للمتجه إلى شارع عباس العقاد ، كما ظهرت كثافات مرورية أيضا ، أعلى دائري المرج ، للمتجه من نفق السلام ، في اتجاه الطريق الزارعي ، ومنه إلى الأقاليم ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع صلاح سالم والطيران ، وذلك بالتزامن مع دخول الموظفين ، إلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء .

أما كوبري أكتوبر ، فشهد هو الآخر ، ظهور كثافات مرورية للسيارات ، أمام القادم من الجيزة ، في اتجاه مناطق وسط البلد ، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي ، وذلك بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته ، أمام المتجه من ميدان التحرير ، حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر ، وصولا إلى المنصة ، كما ظهرت كثافات متحركة ، في شارعي عباس العقاد ، والطيران ، وميدان رابعة العدوية ، وصولا إلى الطريق الدائري .

وشهد نفق الأزهر ، تباطؤ في حركة المرور ، للقادم من صلاح سالم ، حتى ميدان الأوبرا ، والعكس ، كما ظهرت كثافات مرورية أيضا ، أعلى كوبري أكتوبر ، للقادم من رمسيس وغمرة ، وحتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة ، في اتجاه القاهرة والعكس .

وظهرت كثافات متحركة ، في المسطح الأرضي وشارع رمسيس ، وصولا إلى غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد .

وشهد كورنيش المعادي ، ظهور كثافات مرورية ، وصولا إلى مناطق وسط البلد ، ومن أثر النبي ، حتى قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، وذلك في أثناء دخول الموظفين ، كما ظهرت بعض الكثافات ، في شارع رمسيس ، وصولا إلى العباسية ، وفي محور النصر ، حتى المنصة ، وفي شارع عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين ، وبينها ميدان التحرير، وروكسي ، ورابعة العدوية .

أما شارع الهرم ، فشهد ظهور كثافات مرورية ، في منطقة مشعل ، وكثافات مرورية أخرى ، من شارع العشرين وحتى الطالبية ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع فيصل بمنطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، وظهرت كثافات أخرى ، في شارع السودان ، حتى جامعة القاهرة ، وميدان النهضة ، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة .

كما ظهرت كثافات مرورية ، في ميدان مصطفى محمود ، وشارع جامعة الدول العربية ، وشارع السودان ، قرب محطة مترو جامعة القاهرة ، وذلك بالتزامن مع دخول الموظفين والطلاب ، إلى جامعة القاهرة ، بدءا من نزلة كوبري فيصل ، حتى شارع التحرير ، كما ظهرت بعض الكثافات ، أعلى كوبري الجامعة ، وانتقل رجال المرور ، من أجل سحب الكثافات ، من أعلى الطرق .

وشهدت حركة السيارات ، أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، تباطؤ ، من قرية سنديون ، حتى قلما ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وللمتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة ، أعلى محور 26 يوليو ، بالنسبة للمتجه من ميدان لبنان ، وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد ، وصولا إلى ميدان لبنان .