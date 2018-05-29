بلاغ للنائب العام ضد “الخطيب” لتلقي تبرعات خارجية

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تقدم المحامي “محمد حامد سالم” ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشخصه وصفته “محمود الخطيب”، وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقد طالب المحامي في البلاغ الرسمي باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الأهلي التحقيق وضبط وإحضار المذكورين من أجل سماع أقوالهم وإحالتهم إلى “المحاكمة الجنائية”.

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وقد أعلن المحامي في بلاغه أن “تركي آل الشيخ” قد صرح عبر موقع “فيس بوك” وكذلك “تويتر” بشأن تمويل لحمله رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي “محمود الخطيب” خلال فترة انتخابات النادي بمبلغ يصل إلى ستة مليون جنيه مصري.

كما أضاف تركي آل الشيخ إلى تبرعه للنادي الأهلي بمبلغ قد تجاوز مائتين وخمسين مليون جنيه بعد توليته رئاسة النادي، حيث يعتبر ذلك جريمة وهي “تلقي تمويل خارجي خلال حملات انتخابية” والتي أدت إلى فوزه في انتخابات النادي الأهلي، بالإضافة إلى تلقي الخطيب تبرعات خارجية.

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