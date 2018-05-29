الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تتوعد “أحمد موسى”: سنعاقبك ولن نرحمك

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تابع موقع مصر 365 توعد الحقوقي والمحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “جمال عيد” للإعلامي الشهير “أحمد موسى” والذي يقدم برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

وقد توعد جمال عيد الإعلامي قائلاً “بأنه سوف يتلقى نفس المصير الذي تعرضت له أحد الشخصيات أو النشطاء السياسيين بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت العديد منهم”.

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وقد أعلن الحقوقي عبر تغريدة له عبر موقع “تويتر” قائلاً “أحمد موسى شتم وائل عباس في برنامجه، أحمد موسى يهين الناس، سنعاقبك ولن نرحمك.. بالقانون طبعاً، فليس لدينا سوى القانون، وهو كفيل بك و سنستعيد دولة القانون”.

وقد أعلن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاتهم على تغريدة جمال عيد حيث علق أحد المتابعين قائلاً “ده بالذات لازم نشوفه”، وكما علق أخر قائلاً “دولة القانون تحترم نتيجة الانتخابات”.