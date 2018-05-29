النيابة العامة تسلم إيطاليا تسجيلات جديدة بقضية مقتل “ريجيني”

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تابع موقع مصر 365 قيام السلطات المصرية المسؤولة عن التحقيق داخل الدولة المصرية في قتل باحث الدكتوراه “جوليو ريجيني” الإيطالي الجنسية إلى الجهات الإيطالية بعض من التسجيلات الجديدة في إطار التحقيقات التي تتم من أجل الوصول إلى مقتل الباحث الإيطالي في مطلع عام 2016م.

وقد أعلنت “النيابة العامة” في الدولة الإيطالية في بيان مشترك صادر عنها، وقد قامت الوكالة الإيطالية “نوفا” بتلقي نسخة من البيان جاء فيه أنه قد تم عقد اجتماعات على مدار الأيام السابق بين الجانبين الإيطالي والمصري حيث شهد الجانبين عملية استرجاع إلى كاميرات “مترو الأنفاق” من أجل البحث عن الصور للباحث الإيطالي قبل اختفائه في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2016م.

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وقد جاء في البيان التالي “أن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أراد تسليم نسخة من ملفات الكاميرات التي قد تم استعادتها بواسطة شرطة أجنبية متخصصة، وقد قامت الجانب المصري بتقديم بعض من التسجيلات الجديدة، والتي تم جمعها في الأسابيع الأخيرة كجزء من التحقيقات التي أجريت في أعقاب الوثيقة التي قدمتها سلطات التحقيق في روما في الاجتماع الذي عقد خلال شهر ديسمبر عام 2017م؛ إلا أنها لم تكشف عن طبيعة تل التسجيلات”.

وقد أعلنت النيابة العامة “انه سوف يتم تسليم تسجيلات أخرى في المستقبل القريب”، وقد أشارت أيضا إلى أن اللقاءات التي تمت بين الطرفين من أجل مناقشة نتائج عملية الاستعادة ومناقشة أحدث التطورات في التحقيقات”.

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