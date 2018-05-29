الرقابة الإدارية تلقي القبض على قيادات بالتموين لتلقي رشوة بـ 2 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 قيام الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تم إلقاء القبض أيضا على مدير مكتبه بتهمة تلقي رشاوى مالية تقدر بحوالي اثنين مليون جنيه مصري.

وقد تم تلقيهم للرشاوى المالية من قبل شركة من كبار شركات توريد السلع الغذائية، في مقابل حصولهم على أوامر من أجل توريد بعض السلع إليهم، إلى جانب العمل على تسهيل صرف مستحقات الشركة المالية.

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كما تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ومستشار الوزير للاتصال السياسي مع البرلمان بسبب تعاونهم معهم في “نفس القضية”، ويتم خلال الوقت الراهن اتخاذ جميع الإجراءات القانون ليتم عرض جميع المتهمين على “النيابة العامة”.

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