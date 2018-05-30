«الحماية المدنية» تسيطر على حريق في مترو الأنفاق

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أخمد رجال الحماية المدنية في القاهرة ، صباح اليوم الأربعاء ، حريقا اشتعل داخل غرفة تبريد ، في محطة مترو الشهداء ، بينما انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث ، وسيطرت على النيران المشتعلة في المكان ، دون وقوع إصابات .

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق ، داخل غرفة في محطة مترو الشهداء ، ودفعت الحماية المدنية ، بـ3 سيارات إطفاء ، كما فرضت كردونا أمنيا ، وحاصرت النيران المشتعلة ، ومنعت خطر امتداد النيران ، لباقي المجاورات ، وتم إخماد الحريق بنجاح .

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وفي بيان منها ، صباح اليوم الأربعاء ، ذكرت وزارة النقل : « انبعثت أدخنة من مجرى الكابلات ، التي تغذي محطة التبريد والتهوية ( RB3 ) ، من محطة الشهداء في الخط الأول ، وعلى الفور تم عزلها ، وجار فحص أسباب تصاعد الأدخنة ، دون التأثير على حركة القطارات » ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أن الخط الأول يعمل كالمعتاد .