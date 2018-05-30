تعرف على حالة المرور اليوم الأربعاء 30 مايو 2018

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ظهرت كثافات مرورية متحركة ، صباح اليوم الأربعاء ، في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة ، وذلك بسبب زيادة الأحمال ، في ساعات الذروة الصباحية الأولى ، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم ، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية ، خلال شهر رمضان .

وشهد أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام ، وداخل النفق ، كثافات مرورية أمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي ، والأمر ذاته من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي ، للقادم من المعادي إلى مناطق الجيزة ، إضافة إلى مناطق التجمع الخامس ، وفي طريقه إلى البساتين وزهراء المعادي .

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كما شهد الطريق الدائري في نزلة شارع البحر الأعظم ، وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء ، تباطؤ في حركة السيارات ، كما ظهرت بعض الكثافات ، أعلى دائري المريوطية ، من الصحراوي حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي ، حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية .

وشهد محور صفط اللبن ، من الطريق الدائري ، وصولا إلى شارع السودان ، كثافات مرورية متعددة ، والأمر ذاته في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة ، وصولا إلى إشارة بين السرايات ، وشارع النيل السياحي ، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، كما شهد محور عرابي ، كثافات متوسطة ، للمتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين .

وشهدت حركة السيارات ، في محور صلاح سالم ، تباطؤ من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته أمام القادم من صلاح سالم حتى نفق الأزهر ، كما شهدت منطقة الأزهر والجمالية ، كثافات مرورية ، وتباطؤ في حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو ، في الاتجاهين ، أمام القادم من وسط البلد ، حتى حي المهندسين .

وشهد أعلى طريق الأوتوستراد ، كثافات مرورية أمام القادم من مناطق حلوان ، حتى حي المعادي والمقطم ، والأمر ذاته ، أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين ، وصولا إلى 15 مايو ، وذلك بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل ، كما ظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى شارع عباس العقاد ، وأعلى دائري المرج ، من نفق السلام حتى الطريق الزراعي ، ومنه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في شارعس صلاح سالم والطيران ، وذلك بالتزامن مع دخول الموظفين ، إلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء .

أما كوبري أكتوبر ، فشهد كثافات مرورية للسيارات ، أمام القادم من الجيزة ، حتى مناطق وسط البلد ، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي ، وذلك بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته من ميدان التحرير ، حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر ، وصولا إلى المنصة ، كما ظهرت كثافات متحركة ، في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة ، وصولا إلى الطريق الدائري .

وشهد نفق الأزهر ، تباطؤ في حركة المرور ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى ميدان الأوبرا والعكس ، والأمر ذاته ، أعلى كوبري أكتوبر ، للقادم من رمسيس وغمرة ، حتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة حتى القاهرة والعكس ، كما ظهرت كثافات متحركة ، في المسطح الأرضي وشارع رمسيس ، وصولا إلى غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد .

وشهد كورنيش المعادي ، كثافات مرورية حتى مناطق وسط البلد ، ومن أثر النبي حتى قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، في أثناء دخول الموظفين إلى أماكن عملهم ، كما ظهرت بعض الكثافات ، في شارع رمسيس ، وصولا إلى العباسية ، وفي محور النصر حتى المنصة ، وفي شارع عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين ، وبينها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية .

أما شارع الهرم ، فشهد ظهور كثافات مرورية ، في منطقة مشعل ، وكثافات أخرى من شارع العشرين ، حتى الطالبية ، وكثافات أخرى في شارع فيصل ، في منطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، كما ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان ، حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة ، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة .

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين والطلاب لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وشهدت حركة السيارات ، تباطؤ أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، من قرية سنديون حتى قلما ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وأمام المتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة ، أعلى محور 26 يوليو ، من ميدان لبنان ، وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد ، وصولا إلى ميدان لبنان .