تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 مايو 2018

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يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم الأربعاء ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على السواحل الشمالية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية ، يصاحبها سقوط أمطار ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، نشطة في بعض الأحيان .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فإنها تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر ، فتكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض محافظات ومدن مصر ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 22 – 32 .

– وسط الدلتا : 22 – 32 .

– الإسكندرية : 21 – 28 .

– بلطيم : 22 – 29 .

– مطروح : 21 – 27 .

– السلوم : 18 – 28 .

– سيوة : 21 – 34 .

– بورسعيد : 21 – 27 .

– دمياط : 21 – 27 .

– العريش : 19 – 29 .

– رفح : 18 – 28 .

– الإسماعيلية : 20 – 33 .

– السويس : 20 – 33 .

– رأس سدر : 21 – 33 .

– نخل : 17 – 33 .

– نويبع : 23 – 32 .

– طابا : 21 – 33 .

– سانت كاترين : 16 – 28 .

– الطور : 24 – 33 .

– شرم الشيخ : 26 – 34 .

– الغردقة : 25 – 33 .

– مرسى علم : 25 – 34 .

– الفيوم : 22 – 33 .

– بني سويف : 22 – 33 .

– المنيا : 21 – 34 .

– أسيوط : 21 – 34 .

– سوهاج : 22 – 35 .

– قنا : 23 – 36 .

– الأقصر : 24 – 37 .

– أسوان : 27 – 38 .

– أبو سمبل : 27 – 37 .

– الوادي الجديد : 24 – 38 .

– شلاتين : 26 – 40 .

– أبو رماد : 27 – 39 .

– رأس حدربة : 28 – 38 .

– حلايب : 28 – 38 .