تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 مايو 2018

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم الأربعاء ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على السواحل الشمالية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية ، يصاحبها سقوط أمطار ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، نشطة في بعض الأحيان .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فإنها تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر ، فتكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض محافظات ومدن مصر ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 22 – 32 .
– وسط الدلتا : 22 – 32 .
– الإسكندرية : 21 – 28 .
– بلطيم : 22 – 29 .
– مطروح : 21 – 27 .
– السلوم : 18 – 28 .
– سيوة : 21 – 34 .
– بورسعيد : 21 – 27 .
– دمياط : 21 – 27 .
– العريش : 19 – 29 .
– رفح : 18 – 28 .
– الإسماعيلية : 20 – 33 .
– السويس : 20 – 33 .
– رأس سدر : 21 – 33 .
– نخل : 17 – 33 .
– نويبع : 23 – 32 .
– طابا : 21 – 33 .
– سانت كاترين : 16 – 28 .
– الطور : 24 – 33 .
– شرم الشيخ : 26 – 34 .
– الغردقة : 25 – 33 .
– مرسى علم : 25 – 34 .
– الفيوم : 22 – 33 .
– بني سويف : 22 – 33 .
– المنيا : 21 – 34 .
– أسيوط : 21 – 34 .
– سوهاج : 22 – 35 .
– قنا : 23 – 36 .
– الأقصر : 24 – 37 .
– أسوان : 27 – 38 .
– أبو سمبل : 27 – 37 .
– الوادي الجديد : 24 – 38 .
– شلاتين : 26 – 40 .
– أبو رماد : 27 – 39 .
– رأس حدربة : 28 – 38 .
– حلايب : 28 – 38 .
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