تعرف على درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية والعالمية اليوم الأربعاء 30 مايو 2018

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يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم العربية والعالمية .

أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :

– مكة المكرمة : 30 – 44 .

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– المدينة : 26 – 40 .

– الرياض : 28 – 41 .

– المنامة : 31 – 39 .

– أبو ظبي : 31 – 40 .

– الدوحة : 30 – 40 .

– الكويت : 29 – 43 .

– دمشق : 13 – 29 .

– بيروت : 22 – 26 .

– عمان : 15 – 26 .

– القدس : 16 – 24 .

– غزة : 22 – 27 .

– بغداد : 27 – 42 .

– مسقط : 33 – 38 .

– صنعاء : 14 – 28 .

– الخرطوم : 28 – 37 .

– طرابلس : 21 – 28 .

– تونس : 18 – 28 .

– الجزائر : 14 – 20 .

– الرباط : 13 – 21 .

– نواكشوط : 21 – 31 .

ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :

– أنقرة : 11 – 25 .

– إسطنبول : 16 – 24 .

– إسلام أباد : 26 – 42 .

– نيودلهي : 31 – 43 .

– جاكرتا : 23 – 33 .

– بكين : 18 – 33 .

– كوالالمبور : 24 – 31 .

– طوكيو : 17 – 22 .

– أثينا : 19 – 29 .

– روما : 17 – 29 .

– باريس : 16 – 25 .

– مدريد : 12 – 21 .

– برلين : 19 – 28 .

– لندن : 15 – 21 .

– مونتريال : 17 – 28 .

– موسكو : 09 – 25 .

– نيو يورك : 16 – 23 .

– واشنطن : 20 – 26 .