تعرف على درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية والعالمية اليوم الأربعاء 30 مايو 2018

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم العربية والعالمية .
أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :
– مكة المكرمة : 30 – 44 .
– المدينة : 26 – 40 .
– الرياض : 28 – 41 .
– المنامة : 31 – 39 .
– أبو ظبي : 31 – 40 .
– الدوحة : 30 – 40 .
– الكويت : 29 – 43 .
– دمشق : 13 – 29 .
– بيروت : 22 – 26 .
– عمان : 15 – 26 .
– القدس : 16 – 24 .
– غزة : 22 – 27 .
– بغداد : 27 – 42 .
– مسقط : 33 – 38 .
– صنعاء : 14 – 28 .
– الخرطوم : 28 – 37 .
– طرابلس : 21 – 28 .
– تونس : 18 – 28 .
– الجزائر : 14 – 20 .
– الرباط : 13 – 21 .
– نواكشوط : 21 – 31 .
ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :
– أنقرة : 11 – 25 .
– إسطنبول : 16 – 24 .
– إسلام أباد : 26 – 42 .
– نيودلهي : 31 – 43 .
– جاكرتا : 23 – 33 .
– بكين : 18 – 33 .
– كوالالمبور : 24 – 31 .
– طوكيو : 17 – 22 .
– أثينا : 19 – 29 .
– روما : 17 – 29 .
– باريس : 16 – 25 .
– مدريد : 12 – 21 .
– برلين : 19 – 28 .
– لندن : 15 – 21 .
– مونتريال : 17 – 28 .
– موسكو : 09 – 25 .
– نيو يورك : 16 – 23 .
– واشنطن : 20 – 26 .
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