فتح الباب لتغيير المركز الانتخابي للمواطنين.. اعرف الطريقة الآن

Advertisements

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ، اليوم الأربعاء ، عن إمكانية المواطنين بدءا من الآن ، تغيير مراكزهم الانتخابية ، بدلا من تلك التي كانوا يقترعون فيها قبل ذلك .

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات ، في بيان منها ، اليوم الأربعاء ، عن أن تغيير المركز الانتخابي للمواطنين ، يكون من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت .

Advertisements

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، نموذج استمارة لطلب تغيير المركز الانتخابي للمواطنين ، يشمل البيانات التي يدخلها المواطن ، ومن بين هذه البيانات : « الاسم رباعي ، البريد الإلكتروني ، ورقم الهاتف » ، وغيرها من البيانات ، التي تطلبها تغيير المركز الانتخابي ، فضلا عن الصورة الضوئية من بطاقة الرقم القومي .

كما يحتوي الجزء الآخر من الاستمارة ، على البيانات التي تختص بالمركز الانتخابي ، المطلوب الانتقال إليه ، إذ يتم اختيار ثلاثة مراكز انتخابية ، وهي الأقرب إلى العنوان المثبت ، في بطاقة الرقم القومي .

ويكتب المواطن الراغب في تغيير مركزه الانتخابي ، في البداية ، الرقم القومي كاملا ، ثم يضغط على كلمة « ابدأ الطلب » ، حتى يتم الولوج إلى الصفحة الخاصة باستمارة طلب تعديل المركز الانتخابي ، وبعدها يبدأ ملء البيانات .