فتح الباب لتغيير المركز الانتخابي للمواطنين.. اعرف الطريقة الآن

منذ 55 دقيقة أخبار مصر
فتح الباب لتغيير المركز الانتخابي للمواطنين.. اعرف الطريقة الآن
انتخابات الرئاسة المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ، اليوم الأربعاء ، عن إمكانية المواطنين بدءا من الآن ، تغيير مراكزهم الانتخابية ، بدلا من تلك التي كانوا يقترعون فيها قبل ذلك .

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات ، في بيان منها ، اليوم الأربعاء ، عن أن تغيير المركز الانتخابي للمواطنين ، يكون من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت .

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، نموذج استمارة لطلب تغيير المركز الانتخابي للمواطنين ، يشمل البيانات التي يدخلها المواطن ، ومن بين هذه البيانات : « الاسم رباعي ، البريد الإلكتروني ، ورقم الهاتف » ، وغيرها من البيانات ، التي تطلبها تغيير المركز الانتخابي ، فضلا عن الصورة الضوئية من بطاقة الرقم القومي .

كما يحتوي الجزء الآخر من الاستمارة ، على البيانات التي تختص بالمركز الانتخابي ، المطلوب الانتقال إليه ، إذ يتم اختيار ثلاثة مراكز انتخابية ، وهي الأقرب إلى العنوان المثبت ، في بطاقة الرقم القومي .

ويكتب المواطن الراغب في تغيير مركزه الانتخابي ، في البداية ، الرقم القومي كاملا ، ثم يضغط على كلمة « ابدأ الطلب » ، حتى يتم الولوج إلى الصفحة الخاصة باستمارة طلب تعديل المركز الانتخابي ، وبعدها يبدأ ملء البيانات .