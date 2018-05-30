الإفراج عن 920 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

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أعلن قطاع السجون في وزارة الداخلية المصرية ، اليوم الأربعاء ، عن الإفراج بـ« العفو » عن 447 من نزلاء السجون ، والعفو الشرطي عن 473 سجينًا ، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد تحرير سيناء .

ويأتي هذا القرار ، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 133 2018 ، والصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة ، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ، بمناسبة الاحتفال بـ « عيد تحرير سيناء » ، الموافق 25 أبريل 2018 .

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وجاء هذا القرار ، في إطار حرص وزارة الداخلية ، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وكذلك توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم ، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع .