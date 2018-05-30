التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة من أجل القضاء على «فيروس سي» نهائيا

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عرض وزير الصحة والسكان ، الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، اليوم الأربعاء ، على المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، خطة الوزارة للتخلص نهائيًا ، من مرض « فيروس سي » في مصر .

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إنَّ خطة وزارة الصحة والسكان ، تشتمل على أكثر من مرحلة ، بداية من تخفيض أسعار الدواء ، الذي يُقدر حول العالم بـ80 ألف دولار ، ليصل سعر هذا الدواء إلى 900 دولار في العام 2014 ، وصولا إلى إنتاج الدواء المصري « سوفالدي » ، الذي حقق نسبة شفاء بلغت 96% ، وتقدر تكلفة هذا الدواء بـ80 دولارًا فقط ، طبقًا لإحصائيات عالمية ، مدرجة في منظمة « الصحة العالمية » ، وأعقب هذا ، إعداد نظام مميكن لمنظومة علاج مرضى «فيروس سي » ، إذ تمَّ زيادة عدد وحدات علاج الفيروس ، وتمَّ القضاء على « قوائم الانتظار » ، في يوم 30 يوليو 2016 .

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وأشار وزير الصحة والسكان ، إلى أن المرحلة الثانية من خطة الوزارة ، للقضاء نهائيًا على مرض « فيروس سي » في مصر ، اشتملت على إجراء مسح طبي ، من أجل الوصول إلى حاملي مرض « فيروس سي » بشكل ساكن غير معروف ، وفي هذا الجانب ، تمَّ النجاح في علاج مليون و900 ألف مواطن ، حتى شهر أبريل من العام 2018 ، بواقع مليون و600 ألف مواطن ، عولجوا على نفقة الدولة ، من خلال هيئة « التأمين الصحي » ، و290 ألف مواطن ، تمَّ علاجهم عن طريق « العلاج النقدي » .

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إنَّ الفئة المستهدفة من المسح الطبي ، للقضاء على « فيروس سي » ، هي الفئة العمرية من 18 عامًا حتى 60 عامًا ، وهي الفئة التي يقدر عددها ، بما يقرب من 47 مليونًا ، و600 ألف مواطن ، طبقًا لإحصائيات « الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء » في العام 2017 ، إذ تمَّ البدء في المسح الطبي ، اعتبارًا من شهر ديسمبر من العام 2016 ، بعد الانتهاء من قوائم الانتظار .

وأردف وزير الصحة والسكان : « في البداية تمَّ ، استهداف عدد من الفئات ، اشتملت على المتبرعين في بنوك الدم ، والمرضى الداخليين في مستشفيات وزارة الصحة ، وكذا العاملين في المجال الطبي في وزارة الصحة ، والمترددين على المعامل المركزية لوزارة الصحة ، وطلبة السنة الأولى في للجامعات المصرية ، ونزلاء السجون ، وبلغ عدد من أجري عليه المسح الطبي من خلال هذه الفئات ، ما يقرب من 2.5 مليون مواطن » .

ولفت وزير الصحة والسكان ، إلى أنه أعقب هذا المرحلة الثانية من المسح الطبي ، والتي تضمنت المسح الميداني لتسع محافظات ، من محافظات الصعيد ، وذلك بداية من شهر مارس من العام 2017 ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبداية من شهر فبراير الماضي ، تم المسح الطبي لـ27 محافظة ، وبناء عليه في شهر أبريل 2018 ، تمَّ إجراء المسح الطبي لـ6 ملايين و400 ألف مواطن .

وعلى الصعيد ذاته ، قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إن برنامج وزارة الصحة والسكان ، للتخلص نهائيًا من مرض « فيروس سي » في مصر ، يتم في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية ، من خلال 186 قافلة طبية ، ووحدات الرعاية الصحية الثابتة ، والتي نجحت بداية من شهر فبراير 2018 ، وحتى الآن ، في إجراء مسح طبي ، لنحو مليون مواطن في 3 أشهر فقط ، بما يسهم في الإسراع من الانتهاء من المسح الشامل في 2022 .