التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة من أجل القضاء على «فيروس سي» نهائيا

منذ 59 دقيقة أخبار مصر
التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة من أجل القضاء على «فيروس سي» نهائيا
وزير الصحة

عرض وزير الصحة والسكان ، الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، اليوم الأربعاء ، على المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، خطة الوزارة للتخلص نهائيًا ، من مرض « فيروس سي » في مصر .

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إنَّ خطة وزارة الصحة والسكان ، تشتمل على أكثر من مرحلة ، بداية من تخفيض أسعار الدواء ، الذي يُقدر حول العالم بـ80 ألف دولار ، ليصل سعر هذا الدواء إلى 900 دولار في العام 2014 ، وصولا إلى إنتاج الدواء المصري « سوفالدي » ، الذي حقق نسبة شفاء بلغت 96% ، وتقدر تكلفة هذا الدواء بـ80 دولارًا فقط ، طبقًا لإحصائيات عالمية ، مدرجة في منظمة « الصحة العالمية » ، وأعقب هذا ، إعداد نظام مميكن لمنظومة علاج مرضى «فيروس سي » ، إذ تمَّ زيادة عدد وحدات علاج الفيروس ، وتمَّ القضاء على « قوائم الانتظار » ، في يوم 30 يوليو 2016 .

وأشار وزير الصحة والسكان ، إلى أن المرحلة الثانية من خطة الوزارة ، للقضاء نهائيًا على مرض « فيروس سي » في مصر ، اشتملت على إجراء مسح طبي ، من أجل الوصول إلى حاملي مرض « فيروس سي » بشكل ساكن غير معروف ، وفي هذا الجانب ، تمَّ النجاح في علاج مليون و900 ألف مواطن ، حتى شهر أبريل من العام 2018 ، بواقع مليون و600 ألف مواطن ، عولجوا على نفقة الدولة ، من خلال هيئة « التأمين الصحي » ، و290 ألف مواطن ، تمَّ علاجهم عن طريق « العلاج النقدي » .

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إنَّ الفئة المستهدفة من المسح الطبي ، للقضاء على « فيروس سي » ، هي الفئة العمرية من 18 عامًا حتى 60 عامًا ، وهي الفئة التي يقدر عددها ، بما يقرب من 47 مليونًا ، و600 ألف مواطن ، طبقًا لإحصائيات « الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء » في العام 2017 ، إذ تمَّ البدء في المسح الطبي ، اعتبارًا من شهر ديسمبر من العام 2016 ، بعد الانتهاء من قوائم الانتظار .

وأردف وزير الصحة والسكان : « في البداية تمَّ ، استهداف عدد من الفئات ، اشتملت على المتبرعين في بنوك الدم ، والمرضى الداخليين في مستشفيات وزارة الصحة ، وكذا العاملين في المجال الطبي في وزارة الصحة ، والمترددين على المعامل المركزية لوزارة الصحة ، وطلبة السنة الأولى في للجامعات المصرية ، ونزلاء السجون ، وبلغ عدد من أجري عليه المسح الطبي من خلال هذه الفئات ، ما يقرب من 2.5 مليون مواطن » .

ولفت وزير الصحة والسكان ، إلى أنه أعقب هذا المرحلة الثانية من المسح الطبي ، والتي تضمنت المسح الميداني لتسع محافظات ، من محافظات الصعيد ، وذلك بداية من شهر مارس من العام 2017 ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبداية من شهر فبراير الماضي ، تم المسح الطبي لـ27 محافظة ، وبناء عليه في شهر أبريل 2018 ، تمَّ إجراء المسح الطبي لـ6 ملايين و400 ألف مواطن .

وعلى الصعيد ذاته ، قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إن برنامج وزارة الصحة والسكان ، للتخلص نهائيًا من مرض « فيروس سي » في مصر ، يتم في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية ، من خلال 186 قافلة طبية ، ووحدات الرعاية الصحية الثابتة ، والتي نجحت بداية من شهر فبراير 2018 ، وحتى الآن ، في إجراء مسح طبي ، لنحو مليون مواطن في 3 أشهر فقط ، بما يسهم في الإسراع من الانتهاء من المسح الشامل في 2022 .