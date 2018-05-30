السبت.. «السيسي» يؤدي اليمين الدستورية أمام «النواب»

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أعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأربعاء ، أنه دعا مجلس النواب ، من أجل الانعقاد في جلسة خاصة ، يوم السبت المقبل ، الذي يوافق 2 من يونيو 2018 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

وأوضح الدكتور علي عبد العال ، أنه دعا مجلس النواب للانعقاد ، من أجل حضور أداء رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليمين الدستورية ، عن مدة ولايته الثانية ، وذلك عملا بحكم المادة « 144 » من الدستور ، والمادة « 109 » من اللائحة الداخلية للمجلس .

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