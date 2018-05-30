تفاصيل إنشاء أول منطقة صناعية بالعلمين الجديدة بالتعاون مع الصين

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أكد الدكتور “مصطفي مدبولي” الذي يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر وقعت مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و مجموعة “سي جي سي” لما وراء البحار “CGCOC” لإنشاء أول منطقة صناعية بأرض مدينة العلمين الجديدة.

كما أشار “مدبولي” أن هيئة المجتمعات العمرانية قد وافقت على توفير مساحات من الأراضي اللازمة الموجودة على أرض المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وأكدت إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها سوف تقدم كل التسهيلات لإنشاء مدينة صناعية بالعلمين الجديدة.

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وأضاف “مدبولي” أنه قد تم توقيع الإتفاقية صباح اليوم 30 مايو 2018، وتكون هي الخطوة الأولى لإنشاء منطقة صناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعد من أهم تحسين الاقتصاد المصري، كما أنها تساعد في توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصري وحل مشكلة البطالة في مصر.

وأضاف “مدبولي” أن مصر قد قامت بإختيار مجموعة “CGCOC” لتميزها بالخبرة لمدة سنوات طويلة، مؤكداً أنه سوف يتم العمل لتخطيط وتطوير منطقة صناعية خضراء بمدينة العلمين.

ومن المفترض أن المنطقة تستمر فى استخدام الطاقة المتجددة بالإضافة إلى مرافق تحلية المياه، ولهذا السبب يجب أن يتم إنشاء المجمع الصناعي على أساس النموذج الصناعي الزراعي، حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحويل عدد كبير من الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية يتم زراعة فيه المنتجات الزراعية، والتي سوف يتم استخدامها في المجمع الصناعي.

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