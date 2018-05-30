نائب: قانون الأسرة الحالي غير كافي وأوضاع ملايين الأسر في تدهور

Advertisements

أعلن عضو مجلس النواب، الدكتور “محمد فؤاد” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن المناخ العام خلال الفترة الحالية لا يبشر بالخير، ما يدل على أننا أصبحنا في مرحلة الخطر، هذا بالنسبة لقانون الأسرة، حيث تحتل البلاد المرتبة الأولى بين دول العالم في معدل الطلاق.

وأضاف “فؤاد” أن البيانات والإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أعداد المتضررين من القانون الجديد من الأشر تتعدى الملايين، حيث يوجد كل 4 دقائق حالة طلاق جديدة، وتصل أعداد الحالات إلى ما يتجاوز 250 حالة في اليوم الواحد، مضيفًا أن مدة الزواج في بعض الحالات لا تتعدى الساعات.

Advertisements

هذا وتتسبب ارتفاع أعداد حالات الطلاق تلك في وجود ما يجاوز ال9 ملايين طفل من أطفال الشقاق، الأمر الذي يهدد الأمن والسلام المجتمعي في البلاد.

كما أشار النائب أيضا إلى القانون الحالي، والذي وصفه بعدم القدرة على الفصل غي المنازعات والقضايا، وعدم قدرته كذلك على تسوية الخلافات وكذلك الإلتزام بالأحكام الصادرة عن القضايا تلك، حيث تسبب ارتفاع أعداد القضايا في اعتبارها قضايا أمن قومي.

كما لا يجوز الاستمرار في تجاهل القصور الذي يعانيه القانون الحالي، والذي لا يقوى على مواجهة الإرهاب الأسري، بحيث أصبح خطرًا يهدد آلاف وملايين الأسر في مصر.

كما شدد في نهاية التصريحات التي قام بها على أهمية الإسراع في إعداد مشاريع جديدة لقوانين الأحوال الشخصية وطرحها، وذلك لإعداد قانون يعمل على ترسيخ المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك يساهم في الحفاظ على الهدوء والتوازن للأسرة المصرية.

اقرأ أيضا: