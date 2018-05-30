بعد قضية «الرشوة».. نائب لـ«وزير التموين»: قدم استقالتك

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أعلن عضو مجلس النواب ، خالد هلالي ، أنه سوف يتقدم ، بطلب إحاطة عاجل ، لرئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، موجها لوزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي مصيلحي ، وذلك بشأن القبض على بعض قيادات الوزارة ، والمتحدث الإعلامي باسم « التموين » ، وذلك بتهمة « تقاضي رشوة » .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال النائب خالد هلالي ، إنه سوف يكون هناك ، استجواب لوزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن الواقعة ، وأضاف : « أطالب مصيلحي بتقديم استقالته ، حال ثبوت الواقعة وإقرارها ، وذلك أسوة بما فعله من قبل ، الدكتور خالد حنفي ، وزير التموين السابق ، حين تقدم باستقالته ، بعد استجوابه في مجلس النواب » .

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وأكد عضو مجلس النواب ، أن البرلمان سوف يتابع القضية بنفسه ، وسوف ينظر في الأدلة المقدمة ، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، تجاه المخالفين .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ، أعلنت في بيان رسمي ، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ومدير مكتبه ، والقبض على مستشار وزير التموين للإعلام ، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، بتهمة تقاضي رشاوى مالية ، تجاوزت مليوني جنيه ، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ، وذلك في مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المتهمين .