نائبة تحذر الحكومة من ضرب الاقتصاد بتخطيط «تركي» وتنفيذ «إخواني»

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علقت مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب ، على ما بثته وكالة أنباء الأناضول التركية ، بتاريخ 23 مايو الحالي ، على لسان المتحدث باسم الحكومة التركية ، ونصه : « مخطئ من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الدولار ، من شأنه تغيير نتائج الانتخابات المقبلة ، فالشعب التركي كشف اللعبة ومن يقف وراءها ، ولن يسمح لهم بالنيل من تركيا » .

وفي بيان منها ، اليوم الأربعاء ، تقدمت عضو مجلس النواب ، بسؤال إلى الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، قالت فيه : « ما أعقب ذلك ، من بيانات وبوستات وتويتات ، تغرق مواقع التواصل الاجتماعي ، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ، الحاملين للجنسية المصرية ويعيشون في تركيا ، تضمنت الجهاد بالمال ، وشراء البضائع والعقارات التركية ، وتحويل الدولار إلى الليرة التركية ، فضلا عن سحب الاستثمارات من مختلف الدول ، وضخها في تركيا ، وزيادة معدلات السياحة القادمة إلى تركيا ، وعدم السفر إلى الخارج ، وقضاء كل الإجازات والعطلات ، في مدن وسواحل تركيا » .

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وزادت النائبة مايسة عطوة : « يوجد مخطط يستهدف تدمير الاقتصاد المصري ، حيث يخشى عليه من إغراق البلاد بالمنتجات التركية ، خاصة وأن الإخوان لهم باع كبير في معرفة مفاتيح التهريب ، وكيفية إدخال البلاد كل ما يريدون إدخاله ، فضلا عن المخاوف ، من أن يلعب بعض السوريين المقيمين في مصر ، من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية ، وأقاموا مشاريع مهمة ، دورا كبيرا في عملية إغراق السوق المصري ، بالمنتجات التركية ، سواء كانت مواد غذائية ، أو منسوجات وملابس جاهزة » .

وفي بيانها ، طالبت عضو مجلس النواب ، الحكومة ، باتخاذ الخطوات اللازمة ، من أجل تشديد الرقابة على المنافذ البحرية والجوية والبرية ، وتشديد الرقابة أيضا على الأسواق ، من أجل مواجهة طوفان المنتجات التركية المتوقع ، خلال الفترة المقبلة .

وطالبت النائبة مايسة عطوة ، أيضا ، بضرورة فرض رسوم إغراق كبيرة للغاية ، متابعة : « لا يمكن قبول ألاعيب الإخوان الدائمة والمستمرة ، بمساندة الاقتصاد التركي ، وتدمير الاقتصاد المصري » .

وتساءلت عضو مجلس النواب ، عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة ، بشأن « تشديد الرقابة على المنافذ البحرية والجوية والبرية ، وتشديد الرقابة على الأسواق ، لمواجهة طوفان المنتجات التركية المتوقع ، الفترة المقبلة ؟ ، كما تساءلت ، عن استعدادات الحكومة ، لطوفان إغراق الأسواق المصرية ، بالمنتجات التركية ، وذلك بمساعدة جماعة الإخوان الإرهابية ؟ » .