البرلمان يطالب دول الحرب العالمية بإزالة الألغام في صحراء مصر: خسرنا كثيرا بسببها

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قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ، آمنة نصير ، اليوم الأربعاء ، إن نواب البرلمان طالبوا قبل أكثر من عام ، بإيجاد حل لمشكلة الألغام ، التي خلفتها الحرب العالمية الثانية ، في الصحراء المصرية ، ورغم ذلك ، لم تلحظ أي تجاوب أو تحرك ، من جانب الدول التي زرعت الألغام ، في صحراء مصر الغربية .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الأربعاء ، أضافت النائبة آمنة نصير ، أن لجنة العلاقات الخارجية ، طالبت الدول المتورطة في هذه الجريمة الإنسانية «ألمانيا ، إنجلترا ، وإيطاليا » ، بإعطاء مصر خريطة توضيحية ، لما تم زرعه من ألغام ، متابعة : « هذه الألغام ، كبدت مصر خسائر كبيرة في الأرواح البشرية ، إضافة إلى وجود تشوهات خلقية في الأطفال حديثي الولادة ، نتيجة التأثر بها » .

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وأكدت عضو « خارجية النواب » ، أن مصر تكبدت الكثير من الخسائر الاقتصادية ، كما أن هناك مئات الأفدنة ، لا نستطيع زراعتها ، أو بناء مصانع عليها ، أو أي مشروعات أخرى ، وذلك بسبب حرب ، لم تكن مصر جزءًا منها » .

يذكر أن محمد الغول ، عضو مجلس النواب ، قال إن البرلمان ، وافق على عقد جلسة استماع ، من أجل تعويض مصر ، عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر ، بسبب الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية ، موضحا أن هذه الألغام ، كبدت مصر الكثير من الخسائر الاقتصادية ، خاصة في منطقة العلمين .