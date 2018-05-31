برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن هلال رمضان

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قام “محمد العقاد” عضو مجلس النواب، بالتقدم بطلب إحاطة إلى السيد “على عبد العال” رئيس مجلس النواب، بشأن الفيديوهات القمر في السماء التي تم تداولها على صفحات التواصل الإجتماعي، والتي أثارت نوع من الجدل حول شكل القمر “الشبه مكتمل” خلال اليوم الثاني عشر من شهر رمضان.

كما طالب “العقاد” استدعاء عدد من علماء الفلك ودار الإفتاء المصرية، حتى تقوم بالرد على بعض التساؤلات التي تم تداولها في الأيام الماضية، والرد على كل من يشكك في حساب موعد بداية شهر رمضان الكريم، وخاصة أن بعض الأشخاص قد فسر هذه الظاهرة على إنها انتفاخ الأهلة ، وأن هذه من علامات الساعة، فهل هذا الكلام صحيحاً أم لا.

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كما أشار أن دار الإفتاء المصرية قد نفت ما تردد حول الخطأ في استطلاع هلال شهر رمضان، ,ان ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” غير صحيح، مؤكداً على ضرورة مناقشة هذا الأمر للحد من تناول مثل هذه الأنباء التي تثير حالة من الجدل في الشارع المصري.

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