طرح 100 ألف فدان إضافية لصغار المزارعين قريبا.. تعرف على التفاصيل

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تستعد الحكومة المصرية ، لطرح 100 ألف فدان إضافية ، من أراضي مشروع 1.5 مليون فدان ، على صغار المزارعين ، وذلك في أواخر شهر يونيو المقبل .

وأوضحت الحكومة ، أن الأراضي الجديدة ، تقع في مناطق « غرب المنيا ، الفرافرة ، والمغرة » ، وذلك بعد نجاح التعاقد ، على نحو 300 ألف فدان ، من إجمالي الطرح الأول ، الذي بلغ 500 ألف فدان .

جاء ذلك ، اليوم الأربعاء ، خلال استعراض الإجراءات ، التي تتم في إطار مشروع 1.5 مليون فدان ، وذلك خلال اجتماع وزاري ، ترأسه برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الدكتور عبد المنعم البنا ، وزير الزراعة والدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، ورئيس شركة الريف المصري ، وممثلو الجهات المعنية.

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وخلال الاجتماع ، أكد المهندس شريف إسماعيل ، اهتمام الدولة بمشروع 1.5 مليون فدان ، الذي يحقق توجه الدولة ، نحو إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة ، تقوم على أنشطة اقتصادية متنوعة ، وتساهم في اتساع الحيز العمراني ، وإتاحة فرص عمل .