مفاجآت في التحقيقات مع «المتهمين الخمسة».. فساد وزارة التموين

منذ 15 دقيقة أخبار مصر
مفاجآت في التحقيقات مع «المتهمين الخمسة».. فساد وزارة التموين
وزير التموين على المصيلحى

صدمة كبيرة خلّفتها يوم الأربعاء ، واقعة ضبط مسؤولين كبار في وزارة « التموين والتجارة الداخلية » ، على خلفية تقاضيهم رشوة مالية ، تجاوزت مليوني جنيه .

نيابة أمن الدولة العليا ، تحت إشراف المحامي العام الأول ، المستشار خالد ضياء الدين ، حققت أمس الخميس ، في القضية ، مع كلٍ من : اللواء علاء فهمي ، رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، ومدير مكتبه ، ضياء محمد ، ومستشار وزير التموين للإعلام ، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ، ممدوح رمضان ، ومحمد سويد ، مستشار وزير التموين للاتصال السياسي في مجلس النواب ، المتهمين بتقاضي رشاوى مالية ، تجاوزت مبلغ مليوني جنيه ، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ، وذلك مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وتسهيل صرف مستحقاتها .

تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، استمرت ما يقرب من 5 ساعات ، بدأت في الساعة العاشرة صباحًا ، بمحضر الضبط والأحراز والأوراق ، التي ضبطها رجال هيئة الرقابة الإدارية ، ومحضر تحريات الجهات الأمنية ، إذ كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات ، أنَّ التحريات الأمنية ، أكدت أنَّ المتهمين ، تورطوا في تلقَّي وتقديم والوساطة في مسألة الرشوة ، وكذلك الربح والتربح بطرق غير مشروعة .

وقالت المصادر ، إنَّ الجهات الأمنية التي تابعت القضية ، كشفت عن الواقعة منذ أشهر ، مشيرة إلى أنَّها حصلت على إذن من النيابة العامة ، لمراقبة المتهمين ، وتفتيش مقرات عملهم ، إذ تمَّ ضبط المستندات ، التي أكدت قوائع الرشوة ، والتي بموجبها صدر قرار بضبط المتهمين ، ومثولهم للتحقيق أمام النيابة .

التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة ، ترأسهم المستشار محمد وجيه ، المحامي العام في النيابة ، أشارت إلى أنَّ المتهمين ، تقاضوا مبالغ مالية ، وعطايا مادية ، بقيمة تجاوزت مبلغ مليوني جنيه ، من أحد المتهمين في القضية ، وذلك مقابل استغلال السلطات ، والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون ، كذلك أنَّ المتهمين ، طلبوا وتوسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي ، من أجل أداء عمل من أعمال وظيفته ، وهو الأمر الذي أضر بالمال العام .

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا ، المتهمين كذلك ، ببعض التسجيلات الصوتية ، التي كشفت عنها الجهات الأمنية ، وهي التسجيلات التي أنكرها أحد المتهمين ، واعترف بها البعض الآخر .

ومن المقرر عرض هذه التسجيلات ، التي حصلت عليها الجهات الأمنية ، على خبراء الصوت في اتحاد الإذاعة والتلفزيون « ماسبيرو » ، من أجل التأكد من صحة الأسطوانات ، والفيديوهات ، والمكالمات الصوتية ، وذلك لإعداد تقرير الخبراء ، بشأن هذه الأسطوانات ، وأنَّ نيابة أمن الدولة العليا ، سوف تواجه المتهمين بهذا التقرير ، خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد ، عقب تسلم التقرير .

وأيضًا ، واجهت نيابة أمن الدولة العليا ، المتهمين الخمسة ، بالأحراز المضبوطة من مقار إقامتهم ومقار عملهم ، بعدما داهمت الهيئة العامة للرقابة الإدارية ، مكاتب مستشاري وزير التموين والتجارة الداخلية ، وحصلت على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل المكتب ، وتضمنت هذه المستندات أوراقًا وأموالا .

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا ، بحبس المتهمين الخمسة في القضية ، 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة ، ومن المقرر استكمال التحقيقات ، في الأوراق المضبوطة بحيازتهم ، خلال الأسبوع الحالي .

الهيئة العامة الرقابة الإدارية ، كانت ألقت يوم الثلاثاء 29 مايو 2018 ، القبض على كلٍ من : اللواء علاء فهمي ، رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، وضياء محمد ، مدير مكتب رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، وممدوح رمضان ، مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، ومحمد سويد ، مستشار وزير التموين للاتصال السياسي في مجلس النواب ، داخل مقر وزارة التموين ، وذلك لتقاضيهم رشاوى مالية ، تجاوزت مبلغ مليوني جنيه ، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ، وذلك مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وتسهيل صرف مستحقاتها .

وفي السياق ذاته ، قال مصدر مطلع في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إنَّه تمَّ القبض على اللواء علاء فهمي ، رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، وضياء محمد ، مدير مكتبه ، أمام باب وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بعد مشاركتهما ، يوم الثلاثاء ، في اجتماع عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك بمشاركة رؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية ، من أجل متابعة ما تمَّ في نظام « الباركود » ، من أجل ربط فروع شركات الجملة والمخازن في مقر الشركة ، للتعرف على كميات السلع التي تمَّ دخولها وخروجها ، وكذلك ضبط أي محاولات للتلاعب ، من خلال نظام وضعته شركة « مايكروسوفت » العالمية .