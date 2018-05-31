مفاجآت في التحقيقات مع «المتهمين الخمسة».. فساد وزارة التموين

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صدمة كبيرة خلّفتها يوم الأربعاء ، واقعة ضبط مسؤولين كبار في وزارة « التموين والتجارة الداخلية » ، على خلفية تقاضيهم رشوة مالية ، تجاوزت مليوني جنيه .

نيابة أمن الدولة العليا ، تحت إشراف المحامي العام الأول ، المستشار خالد ضياء الدين ، حققت أمس الخميس ، في القضية ، مع كلٍ من : اللواء علاء فهمي ، رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، ومدير مكتبه ، ضياء محمد ، ومستشار وزير التموين للإعلام ، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ، ممدوح رمضان ، ومحمد سويد ، مستشار وزير التموين للاتصال السياسي في مجلس النواب ، المتهمين بتقاضي رشاوى مالية ، تجاوزت مبلغ مليوني جنيه ، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ، وذلك مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وتسهيل صرف مستحقاتها .

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تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، استمرت ما يقرب من 5 ساعات ، بدأت في الساعة العاشرة صباحًا ، بمحضر الضبط والأحراز والأوراق ، التي ضبطها رجال هيئة الرقابة الإدارية ، ومحضر تحريات الجهات الأمنية ، إذ كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات ، أنَّ التحريات الأمنية ، أكدت أنَّ المتهمين ، تورطوا في تلقَّي وتقديم والوساطة في مسألة الرشوة ، وكذلك الربح والتربح بطرق غير مشروعة .

وقالت المصادر ، إنَّ الجهات الأمنية التي تابعت القضية ، كشفت عن الواقعة منذ أشهر ، مشيرة إلى أنَّها حصلت على إذن من النيابة العامة ، لمراقبة المتهمين ، وتفتيش مقرات عملهم ، إذ تمَّ ضبط المستندات ، التي أكدت قوائع الرشوة ، والتي بموجبها صدر قرار بضبط المتهمين ، ومثولهم للتحقيق أمام النيابة .

التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة ، ترأسهم المستشار محمد وجيه ، المحامي العام في النيابة ، أشارت إلى أنَّ المتهمين ، تقاضوا مبالغ مالية ، وعطايا مادية ، بقيمة تجاوزت مبلغ مليوني جنيه ، من أحد المتهمين في القضية ، وذلك مقابل استغلال السلطات ، والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون ، كذلك أنَّ المتهمين ، طلبوا وتوسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي ، من أجل أداء عمل من أعمال وظيفته ، وهو الأمر الذي أضر بالمال العام .

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا ، المتهمين كذلك ، ببعض التسجيلات الصوتية ، التي كشفت عنها الجهات الأمنية ، وهي التسجيلات التي أنكرها أحد المتهمين ، واعترف بها البعض الآخر .

ومن المقرر عرض هذه التسجيلات ، التي حصلت عليها الجهات الأمنية ، على خبراء الصوت في اتحاد الإذاعة والتلفزيون « ماسبيرو » ، من أجل التأكد من صحة الأسطوانات ، والفيديوهات ، والمكالمات الصوتية ، وذلك لإعداد تقرير الخبراء ، بشأن هذه الأسطوانات ، وأنَّ نيابة أمن الدولة العليا ، سوف تواجه المتهمين بهذا التقرير ، خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد ، عقب تسلم التقرير .

وأيضًا ، واجهت نيابة أمن الدولة العليا ، المتهمين الخمسة ، بالأحراز المضبوطة من مقار إقامتهم ومقار عملهم ، بعدما داهمت الهيئة العامة للرقابة الإدارية ، مكاتب مستشاري وزير التموين والتجارة الداخلية ، وحصلت على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل المكتب ، وتضمنت هذه المستندات أوراقًا وأموالا .

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا ، بحبس المتهمين الخمسة في القضية ، 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة ، ومن المقرر استكمال التحقيقات ، في الأوراق المضبوطة بحيازتهم ، خلال الأسبوع الحالي .

الهيئة العامة الرقابة الإدارية ، كانت ألقت يوم الثلاثاء 29 مايو 2018 ، القبض على كلٍ من : اللواء علاء فهمي ، رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، وضياء محمد ، مدير مكتب رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، وممدوح رمضان ، مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، ومحمد سويد ، مستشار وزير التموين للاتصال السياسي في مجلس النواب ، داخل مقر وزارة التموين ، وذلك لتقاضيهم رشاوى مالية ، تجاوزت مبلغ مليوني جنيه ، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية ، وذلك مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وتسهيل صرف مستحقاتها .

وفي السياق ذاته ، قال مصدر مطلع في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إنَّه تمَّ القبض على اللواء علاء فهمي ، رئيس « الشركة القابضة للصناعات الغذائية » ، وضياء محمد ، مدير مكتبه ، أمام باب وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بعد مشاركتهما ، يوم الثلاثاء ، في اجتماع عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك بمشاركة رؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية ، من أجل متابعة ما تمَّ في نظام « الباركود » ، من أجل ربط فروع شركات الجملة والمخازن في مقر الشركة ، للتعرف على كميات السلع التي تمَّ دخولها وخروجها ، وكذلك ضبط أي محاولات للتلاعب ، من خلال نظام وضعته شركة « مايكروسوفت » العالمية .