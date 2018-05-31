«السيسي يؤدي اليمين الدستورية».. التفاصيل الكاملة لـ«يوم القسم»

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على أهبة الاستعداد وفي كامل زينته ، ينتظر مجلس النواب المصري الكائن في وسط المدينة ، يوم السبت المقبل ، 2 يونيو 2018 ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، رئيسًا لجمهورية مصر العربية ، لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ، التي أجريت في شهر مارس المنصرم .

وهذه هي المرة الأولى ، التي يؤدي فيها رئيس الجمهورية ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، عقب ثورة 25 يناير 2011 ، إذ أدَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليمين القانونية ، في بداية الفترة الرئاسية الأولى ، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، في غياب مجلس النواب .

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وطبقًا للمادة رقم « 44 » ، من الدستور المصري ، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية ، قبل أن يتولى مهام منصبه ، أمام مجلس النواب اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم ، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه » .

وتنص المادة ذاتها ، على أن يكون أداء اليمين الدستورية ، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، في حال عدم وجود مجلس النواب ، وهو الأمر الذي حدث في الفترة الرئاسية الأولى .

ويحضر مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليمين الدستورية ، المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، إضافة إلى وزراء الحكومة ، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، البابا تواضروس الثاني .

واستعدادًا لهذا الحدث الكبير ، تزيّنت مباني مجلس النواب ، بالعلم المصري ، وانتهى البرلمان من جميع أعمال الترميم الرئيسية للمبنى ، إضافة إلى دهانات المباني التابعة له ، فضلا عن جميع الأعمدة المحيطة ، وأبواب البرلمان المتعددة .

كذلك ، تمَّ الانتهاء من تجديد المباني ، التابعة لوزارة شؤون مجلس النواب ، إذ وضعت واجهة خشبية كبيرة ، امثل امتدادًا لمبنى القبة ، ويشبه الهيكل الخشبي ، حوائط المبنى ، من حيث التقسيم والنوافذ .

كما وضِعت السجادة الحمراء ، أمام الأبواب المختلفة للقاعة الرئيسية للبرلمان ، في شرف استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي .

بدوره ، أكد وكيل أول مجلس النواب ، السيد الشريف ، في تصريحات صحفية عنه ، أنَّ البرلمان يستعد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل أداء اليمين الدستورية ، أمام مجلس النواب ، لبدء فترة ولايته الثانية رئيسًا للجمهورية .

وقال « الشريف » ، إنَّ أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليمين الدستورية ، بمثابة « لحظة تاريخية » في تاريخ مصر ، وذلك بعد فترة طويلة مرّت بها مصر ، منذ 25 يناير من العام 2011 ، لم يؤد أي رئيس جمهورية ، القسم داخل مجلس النواب ، وهذه أول مرة ، وأول احتفالية للشعب المصري .

وأضاف وكيل أول مجلس النواب ، أنَّ رئيس المجلس ، الدكتور علي عبد العال ، ووكيلي المجلس ، والأمين العام للمجلس ، المستشار أحمد سعد الدين ، من المقرر أن يكونوا في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عند مدخل المجلس لدى وصوله ، ثم يتجه الرئيس السيسي ، إلى تحية السلام الجمهوري ، وسوف تطلق المدفعية 21 طلقة في الهواء ، وبعدها يتجّه الرئيس السيسي ، إلى الصالون الملحق « صالون الرئيس » ، استعدادًا لدخول القاعة الرئيسية ، التي ستشهد أداء اليمين .

ولفت السيد الشريف ، إلى أنَّ رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، سوف يلقي خطاب الترحيب بالسيسي ، ثم يدعوه لأداء القسم ، وإلقاء خطابه إلى الأمة ، وهو الخطاب الذي سوف يوضح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ملامح العمل خلال المرحلة المقبلة .

وقبل مغادرة الرئيس السيسي ، سوف يعقد لقاءً في الصالون الملحق ، يحضره رئيس المجلس ، والوكيلين والأمين العام ، ورئيس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والمستشار عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب .

وأشار وكيل مجلس النواب ، إلى أنَّ هذه الجلسة ، سوف يحضرها رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، وأعضاء الحكومة ، وفضيلة الإمام الأكبر ، شيخ الأزهر ، الدكتور أحمد الطيب ، وقداسة البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وقال السيد الشريف : « هي جلسة بروتوكولية مهمة ، وجلسة تاريخية ، تعيد مصر إلى مسارها الصحيح ، بانطلاقة جديدة نحو استكمال رحلة البناء ، التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في بناء مصر الحديثة » .

فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مدتها 4 سنوات ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 ، بواقع 97.08 % من الأصوات الصحيحة ، والتي فاز فيها على المرشح الخاسر موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب « الغد » .