الليلة.. البابا تواضروس يترأس احتفالية «رحلة العائلة المقدسة» بحضور «إسماعيل»

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، مساء اليوم الجمعة ، احتفالية إحياء ذكرى « رحلة العائلة المقدسة » إلى مصر ، وذلك في المتحف القبطي بمصر القديمة .

يحضر الاحتفال ، عدد كبير من المسؤولين ورجال الدولة ، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، وبعض السفراء العرب والأجانب .

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تبدأ فعاليات الاحتفال ، بكلمة للدكتور وسيم السيسي ، المؤرخ والمفكر الكبير ، ثم كلمة للدكتور خالد عناني ، وزير الآثار المصري ، يليها كلمة للدكتور رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، ثم كلمة للدكتور مصطفى الفقي ، مدير مكتبة الإسكندرية ، كما يشارك في الاحتفالية ، 7 وزراء. و5 محافظين .

وفي السياق ذاته ، يفتتح بطريرك الكاثوليك ، الأنبا إبراهيم إسحق ، صباح اليوم الجمعة ، مغارة العائلة المقدسة في المطرية .