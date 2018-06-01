تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1 يونيو 2018

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يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم الجمعة ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية في الصباح ، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وفيما يخص حالة البحرين ، المتوسط والأحمر ، أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالتهما تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيهما ، بين متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 22 – 32 .

– وسط الدلتا : 22 – 32 .

– الإسكندرية : 20 – 28 .

– بلطيم : 21 – 28 .

– مطروح : 19 – 27 .

– السلوم : 18 – 27 .

– سيوة : 21 – 34 .

– بورسعيد : 23 – 28 .

– دمياط : 22 – 28 .

– العريش : 19 – 29 .

– رفح : 18 – 28 .

– الإسماعيلية : 20 – 33 .

– السويس : 21 – 33 .

– رأس سدر : 23 – 33 .

– نخل : 17 – 33 .

– نويبع : 26 – 35 .

– طابا : 20 – 32 .

– سانت كاترين : 17 – 28 .

– الطور : 25 – 37 .

– شرم الشيخ : 27 – 36 .

– الغردقة : 26 – 37 .

– مرسى علم : 25 – 36 .

– الفيوم : 22 – 35 .

– بني سويف : 22 – 35 .

– المنيا : 22 – 35 .

– أسيوط : 23 – 36 .

– سوهاج : 23 – 37 .

– قنا : 23 – 38 .

– الأقصر : 23 – 39 .

– أسوان : 25 – 40 .

– أبو سمبل : 24 – 40 .

– الوادي الجديد : 25 – 41 .

– شلاتين : 26 – 36 .

– أبو رماد : 27 – 35 .

– رأس حدربة : 28 – 34 .

– حلايب : 28 – 32 .