تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1 يونيو 2018

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم الجمعة ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية في الصباح ، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .
وفيما يخص حالة البحرين ، المتوسط والأحمر ، أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالتهما تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيهما ، بين متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 22 – 32 .
– وسط الدلتا : 22 – 32 .
– الإسكندرية : 20 – 28 .
– بلطيم : 21 – 28 .
– مطروح : 19 – 27 .
– السلوم : 18 – 27 .
– سيوة : 21 – 34 .
– بورسعيد : 23 – 28 .
– دمياط : 22 – 28 .
– العريش : 19 – 29 .
– رفح : 18 – 28 .
– الإسماعيلية : 20 – 33 .
– السويس : 21 – 33 .
– رأس سدر : 23 – 33 .
– نخل : 17 – 33 .
– نويبع : 26 – 35 .
– طابا : 20 – 32 .
– سانت كاترين : 17 – 28 .
– الطور : 25 – 37 .
– شرم الشيخ : 27 – 36 .
– الغردقة : 26 – 37 .
– مرسى علم : 25 – 36 .
– الفيوم : 22 – 35 .
– بني سويف : 22 – 35 .
– المنيا : 22 – 35 .
– أسيوط : 23 – 36 .
– سوهاج : 23 – 37 .
– قنا : 23 – 38 .
– الأقصر : 23 – 39 .
– أسوان : 25 – 40 .
– أبو سمبل : 24 – 40 .
– الوادي الجديد : 25 – 41 .
– شلاتين : 26 – 36 .
– أبو رماد : 27 – 35 .
– رأس حدربة : 28 – 34 .
– حلايب : 28 – 32 .
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