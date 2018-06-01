تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة 1 مايو 2018

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انتظمت حركة المرور ، في شوارع وميادين القاهرة والجيزة ، صباح اليوم الجمعة ، كما انتظمت حركة سير السيارات ، انسيابية في كل الطرق ، بينما انتشر رجال المرور في الشوارع ، لتيسير الحركة المرورية .

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما في ميداني روكسي في مصر الجديدة ، ورابعة العدوية ، في مدينة نصر ، وطريق الأوتوستراد ، فضلا عن مناطق غلق الإشارات ، في الميادين الرئيسية داخل العاصمة ، كما انتشر أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة ، على المداخل والشوارع الرئيسية ، من أجل تسهيل حركة السيارات .

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واختفت الكثافات المرورية ، وظهرت بدلا منها ، انسيابية في حركة السيارات ، أعلى مناطق كورنيش النيل ، بداية من حي المعادي ، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح ، وأمام القادم من ميدان المؤسسة ، وحتى ميدان عبد المنعم رياض .

وانتظمت حركة السيارات ، أعلى محاور محافظة الجيزة ، في شارعي « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، البحر الأعظم ، نزلة الطريق الدائري في اتجاه الصعيد ، الوراق ، والمريوطية » ، وذلك وسط انتشار الخدمات ، في كل الطرق .

وشهد ميدان التحرير ، ومنطقة وسط القاهرة ، صباح اليوم الجمعة ، سيولة مرورية ، كما انتظمت حركة سير السيارات ، في جميع المداخل المؤدية للميدان ، وكوبري قصر النيل ، وشارع قصر العيني .