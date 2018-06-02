رئيس مجلس النواب يدعو المجلس للانعقاد لأداء الرئيس لليمين الدستورية

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وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدعوة لانعقاد المجلس في جلسة خاصة، اليوم السبت، في تمام العاشرة والنصف صباحاً، لأداء رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية عن مدة ولايته الجديدة، وذلك عملًا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وتنص المادة (109) من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يؤدى خلالها الرئيس اليمين الدستورية المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور.

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أما المادة (144) من الدستور فهى تنص على الآتى :

“يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب”.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في أبريل الماضي (2018)، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على (21835387) صوتًا في انتخابات الرئاسة المصرية، بنسبة 97.08%، ومن ثم توليه الرئاسة لفترة رئاسية ثانية.

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