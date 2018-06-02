تعرف على حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم السبت 2 يونيو 2018

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شهدت محاور وطرق محافظتي القاهرة والجيزة ، اليوم السبت ، خلال فترة الذروة الصباحية ، انتظاما في حركة المرور ، وسط وجود أمني مكثف ، في الشوارع والميادين ، لملاحظة حركة السيارات ، فضلا عن تأمين المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق ، في المحافظتين ، وسحب الكثافات المرورية ، وإزالة أي معوقات مرورية .

وأعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، انتظمت حركة السيارات ، بينما شهد كوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس ، وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط القاهرة ، انتظاما في حركة السيارات ، وذلك وسط انتشار أمني مكثف .

وانتظمت حركة السيارات أيضا ، أعلى محاور الجيزة ، في شوارع « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، البحر الأعظم ، نزلة الدائري في اتجاه الصعيد ، الوراق ، والمريوطية » ، وذلك وسط انتشار الخدمات ، في كل الطرق .

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