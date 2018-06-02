رئيس «النواب» يتلو خطاب «الوطنية للانتخابات» بعد حلف اليمين الدستورية

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يتلو رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات ، الخاص بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ، في العام 2018 ، وذلك خلال كلمته الافتتاحية ، في الجلسة العامة المنعقدة ، اليوم السبت ، أمام مجلس النواب ، المخصصة لحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، وتسلم مقاليد الحكم ، لفترة رئاسية ثانية .

وقبل قليل ، وصل موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مقر مجلس النواب في وسط القاهرة ، حيث أدى السيسي ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية .

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وللمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011 ، يشهد مجلس النواب ، اليوم السبت ، القسم الرئاسي أمام أعضائه ، ومنذ 13 عاما أيضا ، وذلك بعد آخر مرة ، حلف فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمامه ، وذلك خلال جلسة خاصة ، دعا إليها رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مقاليد الحكم في البلاد ، لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وطبقا لما ورد في المادة 44 من الدستور ، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية ، قبل تولي مهام منصبه ، أمام مجلس النواب ، اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم ، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه » .