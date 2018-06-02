تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2 يونيو 2018

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يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم السبت ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، على مناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط أحيانا على جنوب البلاد وجنوب سيناء ، وتنشط أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، أكد خبراء الطقس ، أنها تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 22 – 32 .

– وسط الدلتا : 21 – 31 .

– الإسكندرية : 22 – 28 .

– بلطيم : 21 – 29 .

– مطروح : 19 – 27 .

– السلوم : 17 – 26 .

– سيوة : 21 – 35 .

– بورسعيد : 23 – 27 .

– دمياط : 22 – 27 .

– العريش : 18 – 28 .

– رفح : 18 – 28 .

– الإسماعيلية : 20 – 32 .

– السويس : 21 – 32 .

– رأس سدر : 23 – 32 .

– نخل : 16 – 31 .

– نويبع : 24 – 34 .

– طابا : 20 – 32 .

– سانت كاترين : 16 – 27 .

– الطور : 23 – 36 .

– شرم الشيخ : 26 – 34 .

– الغردقة : 25 – 35 .

– مرسى علم : 25 – 33 .

– الفيوم : 21 – 32 .

– بني سويف : 21 – 32 .

– المنيا : 18 – 33 .

– أسيوط : 23 – 33 .

– سوهاج : 24 – 34 .

– قنا : 24 – 36 .

– الأقصر : 24 – 37 .

– أسوان : 26 – 39 .

– أبو سمبل : 24 – 38 .

– الوادي الجديد : 23 – 38 .

– شلاتين : 25 – 36 .

– أبو رماد : 27 – 35 .

– رأس حدربة : 28 – 34 .

– حلايب : 28 – 33 .