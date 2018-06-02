للمرة الأولى ظهور الحوت الأزرق بالبحر الأحمر بسبب إعصار مكاي

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شهدت منطقة خليج العقبة في “البحر الأحمر” ظهور أحياء وكائنات مائية لأول مرة فيها، وكان أبرز تلك الظواهر وظهور “الحوت الأزرق”، وقد أعلنت وزارة البيئة عن ظهور الحوت في “خليج العقبة” لأول مرة.

وقد أعلن الدكتور “خالد فهمي” أن هناك توجيهات قد تم إصدارها إلى فرق الرصد الميدانية في جميع المحميات الطبيعية في البحر الأحمر وفي منطقة جنوب سيناء بمتابعة “الحوت الأزرق” ورصده كل تحركاته في مياه البحر الأحمر.

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وأكد وزير البيئة أن الحوت الأزرق يعد من أكبر الأحياء المائية من حيث الحجم، ويندرج أيضا ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض تبعاً لتصنيف “الاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

ويعد الحوث الأزرق المعروف باسم “بريفكودا”، والذي قد تم رصده يعرف باسم “الحوت الأزرق القزم” هو أحد أنواع الحيتان الزرقاء وقد يصل طوله إلى أربعة وعشرين متراً، بينما يبلغ طول الحوت الأزرق إلى ثلاثين متراً.

ويعد الحوت الأزرق من “أكبر الثدييات البحرية” الموجودة في المحيطات والبحار، وهو من أكبر الكائنات عموماً على وجه الأرض، وينتشر في البحار والمحيطات بينما يندر وجود الحوت الأزرق في البحر الأحمر.

ويصل طول الحوت حوالي 35 متراً وأعلى وزن له قد تم تسجيله يبلغ حوالي مائة وثلاثة وسبعين طن، وقد تم وضع الحوت الأزرق تحت الحماية خلال عام 1996 حيث أنه من الكائنات المهددة بالانقراض.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحيتان الزرقاء هي دائما الهجرة حول العالم من أجل البحث عن الطعام أو التكاثر، وتتغذي الحيتان على القشريات الصغيرة وتعيض في المحيطات.

ويعد ظهور الحوت الأزرق في البحر الأحمر من الظواهر الفريدة والنادرة، وسوف يتناول خبراء وزارة البيئة بدراسة أسباب والعمل على تحليل النتائج تلك الظاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد أعلنت وزارة البيئة المصرية أن هذا النوع من الحيتان غير مفترس، ولا يشكل أي خطورة على البشر، ولكن شددت على ضرورة عدم الاقتراب منه والابتعاد عنه جسمه مسافات كبيرة، وقد أهابت الوزارة بجموع المواطنين حال رؤية الحوت بالابتعاد عنه مسافة كبيرة وعدم السباحة بجواره.

وقد أعلن رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة “حسن الطيب” قائلاً “إن أحد أعضاء الجمعية رصد الحوت الأزرق في منطقة المجري الملاحي ما بين الغردقة وشرم الشيخ” وأوضح أن الحوت قادماً من جنوب شرم الشيخ ومتجه إلى الغردقة.

وأكد أن وجود الحيتان يعد شيء رائع، بالإضافة إلى أنه مطمئن أيضا، وقد أكد أن البيئة البحرية في جمهورية مصر العربية بخير، حيث أن تلك النوعية من الحيتان معرضة للانقراض، ويجب أن يتم المحافظة عليه قدر المستطاع.

وقد أكد أن وزارة البيئة تقوم برصد جميع تحركات الحوت إياباً وذاهباً داخل المياه المصرية الإقليمية التي تزخر بالعديد من الجمال والشعاب المرجانية التي تجذب المزيد من السياح بالإضافة إلى وجود الحوت الأزرق.

وأكد وزير البيئة قائلاً “أن وجود الحوت الأزرق في مياه البحر الأحمر ظاهرة غير طبيعية”، وأوضح أن السبب في هذا وجود إعصار “مكاي” بعمان مما أدى إلى ظهور أنواع كثيرة ن الأسماك على السواحل اليمنية.

وأكد أن الإعصار أدى إلى ظهور كائنات بحرية أخرى ومنها عثور الأهالي في منطقة الأحياء بشمال مدينة الغردقة على سمكة قرش بعد سرقة “ذيلها وزعانفها” وقد تم إبلاغ الجهات الرسمية من أجل سرعة ضبط المتهمين عن الواقعة.

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