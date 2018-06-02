عاهل البحرين يهنئ السيسي ببداية ولايته الرئاسية الثانية: سنبقى داعمين لمصر

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هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البحرين ، اليوم السبت ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ، لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب .

وخلال برقية أرسلها العاهل البحريني ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعرب آل خليفة ، عن خالص تهانيه وأمنياته للرئيس السيسي ، بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية الجديدةز، بما يحقق تطلعات وطموحات المصريين ، نحو مزيد من التقدم والازدهار ، ومواصلة مصر ممارسة دورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة ، نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية .

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وكالة الأنباء البحرينية ، نقلت عن العاهل البحريني تأكيده ، أن المنامة سوف تبقى دائما ، داعمة لمصر وشعبها في جميع الظروف ، معربا في الوقت ذاته ، عن تطلعه إلى العمل الوثيق ، من أجل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، في مختلف المجالات ، وعلى الأصعدة كافة .

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه ، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال شهر مارس المنصرم ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وللمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011 ، يشهد مجلس النواب ، اليوم السبت ، القسم الرئاسي أمام أعضائه ، ومنذ 13 عاما أيضا ، وذلك بعد آخر مرة ، حلف فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمامه ، وذلك خلال جلسة خاصة ، دعا إليها رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مقاليد الحكم في البلاد ، لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وطبقا لما ورد في المادة 44 من الدستور ، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية ، قبل تولي مهام منصبه ، أمام مجلس النواب ، اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم ، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه » .