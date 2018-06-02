وزير الأوقاف يهنئ السيسي بفترة رئاسته الثانية: سر على بركة الله في طريق المجد

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هنأ وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، اليوم السبت ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلف اليمين الدستورية ، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية ، وذلك أمام مجلس النواب .

وفي بيان منه ، اليوم السبت ، قال الدكتور محمد مختار جمعة : « يسرني ، كما يسر كل مصري وطني شريف ، غيور على وطنه ، أن أتوجه بخالص التهنئة ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ، بمناسبة أدائه القسم الرئاسي ، لولاية ثانية » .

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وأضاف وزير الأوقاف : « نسأل الله تعالى ، أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في فترة ولايته الثانية ، لما يحبه ويرضاه ، وما فيه صالح البلاد والعباد ، وأن يرزقه البطانة الصالحة ، وأن يجعل ولايته ولاية مباركة ، ولاية خير ويمن وبركة ، وأمن وأمان ، ورقي وازدهار لمصرنا العزيزة الغالية ، وأن ييسر له من سبل الخير والتوفيق ، ما يحقق على يديه ما يتمناه ونتمناه معه ، من الخير لوطننا الكريم » .

وزاد الدكتور محمد مختار جمعة ، في بيانه : « نقدر ما تحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من إنجازات مبهرة ، توجت بهذا الإجماع الشعبي ، والحب الجارف له ، حيث وعد فأوفى ، وزاد على ما وعد بصدق وإخلاص ، فاستحق هذه الثقة الكبيرة ، من شعب مصر العظيم ، ونال احترام الداخل والخارج معا ، سائلين الله عز و جل ، أن يوفقه في معركتي البقاء والبناء ، ومواجهة التحديات ، كما ذكر في خطابه أمام مجلس النواب اليوم » .

واستطرد وزير الأوقاف : « نسأل الله ، أن يحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كل الخير لوطننا الغالي ، وأن يجزيه عما يقدم لخدمة الدين والوطن خير الجزاء ، وأن نشهد في هذه الولاية المباركة ، تحقيق الحلم المصري ، الذي ذكره في خطابه اليوم ، واثقين أنه لن يدخر جهدا ، بل إنه سوف يسابق الزمن ، في العمل على تحقيق هذا الحلم العظيم »

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، في بيانه : « نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ، سر على بركة الله ، في طريق تحقيق المجد لمصر ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وخالص دعائنا لكم بكل السداد والتوفيق » .

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه ، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال شهر مارس المنصرم ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وللمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011 ، يشهد مجلس النواب ، اليوم السبت ، القسم الرئاسي أمام أعضائه ، ومنذ 13 عاما أيضا ، وذلك بعد آخر مرة ، حلف فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمامه ، وذلك خلال جلسة خاصة ، دعا إليها رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مقاليد الحكم في البلاد ، لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وطبقا لما ورد في المادة 44 من الدستور ، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية ، قبل تولي مهام منصبه ، أمام مجلس النواب ، اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم ، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه » .