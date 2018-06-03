بعد زيادة أسعار المياه.. طرح «قطع خاصة» لترشيد الاستهلاك قريبًا

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
بعد زيادة أسعار المياه.. طرح «قطع خاصة» لترشيد الاستهلاك قريبًا
انقطاع المياه

تعمل الهيئة العربية للتصنيع ، حاليًا ، على إنتاج قطعة خاصة ، يتم تركيبها في صنبور المياه « الحنفية » ، من أجل ترشيد استخدام المياه ، ومن المقرر أن تطرح هذه القطعة ، في السوق خلال الفترة المقبلة ، وفقًا لما قاله رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ممدوح رسلان .

وكشف المهندس ممدوح رسلان ، في تصريحات صحفية عنه ، عن أن سعر القطعة ، التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع ، سوف يتراوح ما بين جنيهين ، إلى ثلاثة جنيهات ، لافتًا إلى أنَّ هذه القطعة ، عندما يتم تركيبها في صنور المياه ، سوف تعطي إحساسًا ، بأن كمية المياه المستخدمة كبيرة ، غير إنَّ هذه الكمية المستهلكة قليلة ، مشيرًا إلى أنَّ هذه القطعة ، سوف يتم استخدامها أولًا ، في الهيئات الحكومية ، ثم المساجد ، فالمدارس ، والمنازل .

كانت الجريدة الرسمية ، نشرت يوم السبت ، قرار رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، بزيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي ، اعتبارًا من يوم 2 يونيو الحالي .

وجاء قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي ط إلى 65 قرشًا للمتر المكعب ، بدلًا من 45 قرشًا ، في شريحة الاستهلاك الأولى ، بين صفر و10 أمتار مكعبة ، بزيادة 20 قرشًا في المتر الواحد ، وإلى 160 قرشًا ، بدلًا من 120 قرشًا للمتر المكعب ، في الشريحة الثانية ، التي تستهلك من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا ، وإلى 225 قرشًا ، بدلًا من 165 قرشًا ، للشريحة الثالثة ، من 21 إلى 30 مترًا مكعبًا .

وطبقًا لهذه الزيادة ، تصبح الرسوم 275 قرشًا ، للمتر المكعب ، لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا ، و315 قرشًا ، للشريحة التي يزيد استهلاكها ، على 40 مترًا مكعبًا .

وأقر مجلس الوزراء ، أيضًا ، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية ، وهي شمال سيناء ، والبحر الأحمر ، ومطروح ، بـ13 قرشًا .

واستعرض مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الأسبوعي ، يوم الأربعاء الماضي ، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن ترشيد استهلاك المياه ، والتوسع في استخدام ابتكارات بسيطة ، تسهم في عمليات الترشيد .

بيان مجلس الوزراء ، كشف أيضًا عن أن شركة « المعصرة للصناعات الهندسية – مصنع 45 الحربي » ، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، انتهت من تصنيع العينة الأولية ، لقطعة « منظم توفير المياه » ، بمقاسات توفير مختلفة ، والذي يعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة ، بنسبة تصل إلى 75 % .

وأشار بيان مجلس الوزراء ، إلى أنَّ شركة « حلوان للصناعات الحديدية – مصنع 63 الحربي » ، انتهت أيضًا ، من تصنيع العينة الأولية ، لقطعة « منظم ترشيد استهلاك المياه » ، والتي تعمل على ترشيد استهلاك المياه ، بنسبة 40 % .

كما وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة وجود توعية بمزايا المنظم الجديد ، والتعريف بكيفية استخدامه ، في المنازل والهيئات الحكومية .

بدوره ، كشف المستشار الفني لوزير الإسكان ، الدكتور سيد إسماعيل، عن أنَّه يجري الاستعداد حاليا ، لتركيب « قطع مياه خاصة » ، في المباني الحكومية ، وكذلك مشروعات الإسكان ، من أجل ترشيد الاستهلاك .

وأضاف المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في تصريحات صحفية عنه ، أنَّ هذه القطع تقلل كمية المياه المستهلكة في المواسير ، سواء كان استخدامها في نهاية صنبور المياه ، أو الماسورة الخارجية ، وكذلك تقليل المياه ، سرفيكون عن طريق دفع كمية من الهواء مع المياه ، لتعطي إحساسًا باستخدام الكمية المطلوبة ، ولكن في الحقيقة هذه الكمية قليلة ، نتيجة كمية الهواء الموجودة في الماسورة .