بعد زيادة أسعار المياه.. طرح «قطع خاصة» لترشيد الاستهلاك قريبًا

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تعمل الهيئة العربية للتصنيع ، حاليًا ، على إنتاج قطعة خاصة ، يتم تركيبها في صنبور المياه « الحنفية » ، من أجل ترشيد استخدام المياه ، ومن المقرر أن تطرح هذه القطعة ، في السوق خلال الفترة المقبلة ، وفقًا لما قاله رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ممدوح رسلان .

وكشف المهندس ممدوح رسلان ، في تصريحات صحفية عنه ، عن أن سعر القطعة ، التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع ، سوف يتراوح ما بين جنيهين ، إلى ثلاثة جنيهات ، لافتًا إلى أنَّ هذه القطعة ، عندما يتم تركيبها في صنور المياه ، سوف تعطي إحساسًا ، بأن كمية المياه المستخدمة كبيرة ، غير إنَّ هذه الكمية المستهلكة قليلة ، مشيرًا إلى أنَّ هذه القطعة ، سوف يتم استخدامها أولًا ، في الهيئات الحكومية ، ثم المساجد ، فالمدارس ، والمنازل .

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كانت الجريدة الرسمية ، نشرت يوم السبت ، قرار رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، بزيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي ، اعتبارًا من يوم 2 يونيو الحالي .

وجاء قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي ط إلى 65 قرشًا للمتر المكعب ، بدلًا من 45 قرشًا ، في شريحة الاستهلاك الأولى ، بين صفر و10 أمتار مكعبة ، بزيادة 20 قرشًا في المتر الواحد ، وإلى 160 قرشًا ، بدلًا من 120 قرشًا للمتر المكعب ، في الشريحة الثانية ، التي تستهلك من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا ، وإلى 225 قرشًا ، بدلًا من 165 قرشًا ، للشريحة الثالثة ، من 21 إلى 30 مترًا مكعبًا .

وطبقًا لهذه الزيادة ، تصبح الرسوم 275 قرشًا ، للمتر المكعب ، لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا ، و315 قرشًا ، للشريحة التي يزيد استهلاكها ، على 40 مترًا مكعبًا .

وأقر مجلس الوزراء ، أيضًا ، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية ، وهي شمال سيناء ، والبحر الأحمر ، ومطروح ، بـ13 قرشًا .

واستعرض مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الأسبوعي ، يوم الأربعاء الماضي ، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن ترشيد استهلاك المياه ، والتوسع في استخدام ابتكارات بسيطة ، تسهم في عمليات الترشيد .

بيان مجلس الوزراء ، كشف أيضًا عن أن شركة « المعصرة للصناعات الهندسية – مصنع 45 الحربي » ، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، انتهت من تصنيع العينة الأولية ، لقطعة « منظم توفير المياه » ، بمقاسات توفير مختلفة ، والذي يعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة ، بنسبة تصل إلى 75 % .

وأشار بيان مجلس الوزراء ، إلى أنَّ شركة « حلوان للصناعات الحديدية – مصنع 63 الحربي » ، انتهت أيضًا ، من تصنيع العينة الأولية ، لقطعة « منظم ترشيد استهلاك المياه » ، والتي تعمل على ترشيد استهلاك المياه ، بنسبة 40 % .

كما وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة وجود توعية بمزايا المنظم الجديد ، والتعريف بكيفية استخدامه ، في المنازل والهيئات الحكومية .

بدوره ، كشف المستشار الفني لوزير الإسكان ، الدكتور سيد إسماعيل، عن أنَّه يجري الاستعداد حاليا ، لتركيب « قطع مياه خاصة » ، في المباني الحكومية ، وكذلك مشروعات الإسكان ، من أجل ترشيد الاستهلاك .

وأضاف المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في تصريحات صحفية عنه ، أنَّ هذه القطع تقلل كمية المياه المستهلكة في المواسير ، سواء كان استخدامها في نهاية صنبور المياه ، أو الماسورة الخارجية ، وكذلك تقليل المياه ، سرفيكون عن طريق دفع كمية من الهواء مع المياه ، لتعطي إحساسًا باستخدام الكمية المطلوبة ، ولكن في الحقيقة هذه الكمية قليلة ، نتيجة كمية الهواء الموجودة في الماسورة .