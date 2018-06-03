تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3 يونيو 2018

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم الأحد ، يكون معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط أحيانا على جنوب سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 22 – 32 .
– وسط الدلتا : 21 – 32 .
– الإسكندرية : 22 – 28 .
– بلطيم : 21 – 29 .
– مطروح : 19 – 27 .
– السلوم : 17 – 27 .
– سيوة : 21 – 33 .
– بورسعيد : 23 – 27 .
– دمياط : 22 – 27 .
– العريش : 20 – 28 .
– رفح : 19 – 28 .
– الإسماعيلية : 20 – 32 .
– السويس : 21 – 33 .
– رأس سدر : 23 – 34 .
– نخل : 16 – 31 .
– نويبع : 25 – 33 .
– طابا : 20 – 32 .
– سانت كاترين : 17 – 27 .
– الطور : 23 – 36 .
– شرم الشيخ : 26 – 35 .
– الغردقة : 25 – 36 .
– مرسى علم : 25 – 35 .
– الفيوم : 21 – 32 .
– بني سويف : 21 – 32 .
– المنيا : 20 – 33 .
– أسيوط : 22 – 33 .
– سوهاج : 24 – 34 .
– قنا : 24 – 35 .
– الأقصر : 25 – 37 .
– أسوان : 26 – 38 .
– أبو سمبل : 24 – 36 .
– الوادي الجديد : 23 – 37 .
– شلاتين : 25 – 34 .
– أبو رماد : 27 – 33 .
– رأس حدربة : 28 – 34 .
– حلايب : 28 – 32 .
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