تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين 4 يونيو 2018

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يستمر الطقس اللطيف ، غدا الإثنين ، على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 33 – 23 .

– الإسكندرية : 28 – 22 .

– مطروح : 28 – 20 .