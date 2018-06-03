زيادات جديدة في رواتب الموظفين قريبا.. مشروع قانون في «النواب»

منذ 31 دقيقة أخبار مصر
زيادات جديدة في رواتب الموظفين قريبا.. مشروع قانون في «النواب»
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أحالت هيئة مكتب مجلس النواب ، اليوم الأحد ، مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ، إلى اللجنة العامة في البرلمان ، لمناقشته ، والخاص بمنح علاوتين ، واحدة خاصة والأخرى استثنائية ، وذلك للموظفين والعاملين في الدولة .

وبحسب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية ، علاوة دورية ، تقدر بنسبة 7% من الأجر الأساسي للموظف ، وذلك بحد أدنى 65 جنيها .

ويُمنح الموظفون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي ، وذلك بحد أدنى 65 جنيها ، حسب مشروع القانون .

مشروع القانون ، تضمن اقتراحا من الحكومة ، بعلاوة استثنائية ، للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين ، بقانون الخدمة المدنية ، وذلك بقيمة مالية قطعية ، تضاف إلى الأجر الأساسي للموظف .

الحكومة حددت قيمة العلاوة الاستثنائية ، في المشروع الذي قدمته إلى مجلس النواب ، وهي كالتالي :

– 160 جنيها شهريا ، للدرجات المالية الرابعة فما دونها .

– 150 جنيها شهريا ، للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة .

– 140 جنيها للدرجات المالية « مدير عام » فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها .