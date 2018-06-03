رئيس الحكومة يتلقى تقريرا عن «أهلا رمضان».. وإشادات بتخفيض الأسعار

منذ 16 دقيقة أخبار مصر
رئيس الحكومة يتلقى تقريرا عن «أهلا رمضان».. وإشادات بتخفيض الأسعار
معرض أهلاً رمضان

تلقى رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الأحد ، تقريرا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بشأن معارض « أهلا رمضان » ، وفروعه المنتشرة ، في محافظات ومراكز الجمهورية ، وذلك بهدف زيادة المعروض ، من السلع ، في الأسواق ، إضافة إلى توفير السلع بسعر الجملة .

التقرير الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء ، أوضح أن عدد معارض « أهلا رمضان » ، الثابتة والمتنقلة ، في جميع محافظات الجمهورية ، هذا العام ، بلغت نحو 152 معرضا ، وذلك ، في مقابل نحو 110 معارض ، في العام السابق

ولفت التقرير أيضا ، إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعارض ، بلغ نحو 260 شركة ، في المحافظات ، بينها 146 شركة ، مشاركة في معرض قاعة المؤتمرات ، في القاهرة ، بينما تتركز نحو 50% من المعارض ، في محافظات الصعيد .

ورصد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، الإقبال الشديد على معارض « أهلا رمضان » ، وسط إشادة بمبادرة تخفيض الأسعار ، وتقدير الجهود المبذولة ، من أجل تنظيم هذه المعارض ، لما توفره من سلع ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق .

كما تطرق التقرير ، إلى التنوع الكبير ، في المنتجات التي قدمتها معارض « أهلا رمضان » ، بين السلع الأساسية ، مثل « السكر ، الأرز ، وزيت الطعام » ، فضلا عن اللحوم ، « البيضاء ، اللحوم الحمراء ، والأسماك » ، إضافة إلى « الخضراوات ، الفاكهة ، البقوليات ، وياميش رمضان » ، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق .