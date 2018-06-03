رئيس الحكومة يتلقى تقريرا عن «أهلا رمضان».. وإشادات بتخفيض الأسعار

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تلقى رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الأحد ، تقريرا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بشأن معارض « أهلا رمضان » ، وفروعه المنتشرة ، في محافظات ومراكز الجمهورية ، وذلك بهدف زيادة المعروض ، من السلع ، في الأسواق ، إضافة إلى توفير السلع بسعر الجملة .

التقرير الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء ، أوضح أن عدد معارض « أهلا رمضان » ، الثابتة والمتنقلة ، في جميع محافظات الجمهورية ، هذا العام ، بلغت نحو 152 معرضا ، وذلك ، في مقابل نحو 110 معارض ، في العام السابق

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ولفت التقرير أيضا ، إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعارض ، بلغ نحو 260 شركة ، في المحافظات ، بينها 146 شركة ، مشاركة في معرض قاعة المؤتمرات ، في القاهرة ، بينما تتركز نحو 50% من المعارض ، في محافظات الصعيد .

ورصد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، الإقبال الشديد على معارض « أهلا رمضان » ، وسط إشادة بمبادرة تخفيض الأسعار ، وتقدير الجهود المبذولة ، من أجل تنظيم هذه المعارض ، لما توفره من سلع ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق .

كما تطرق التقرير ، إلى التنوع الكبير ، في المنتجات التي قدمتها معارض « أهلا رمضان » ، بين السلع الأساسية ، مثل « السكر ، الأرز ، وزيت الطعام » ، فضلا عن اللحوم ، « البيضاء ، اللحوم الحمراء ، والأسماك » ، إضافة إلى « الخضراوات ، الفاكهة ، البقوليات ، وياميش رمضان » ، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق .