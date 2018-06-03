«الصحة»: وفرنا مليون و675 ألف علبة لبن للأطفال

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، اليوم الأحد ، توافر مليون و675 ألفا و456 علبة لبن أطفال ، وذلك لعمر أقل من 6 أشهر ، إضافة إلى مليون و214 ألفا و116 علبة لبن ، للأطفال فوق عمر 6 أشهر ، وذلك كمخزون استراتيجي من ألبان الأطفال ، « شبيه لبن الأم » ، يكفي لمدة 3 أشهر كاملة .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، قال إن وزارة الصحة والسكان ، وفرت خلال العام الحالي ، 18 مليون علبة لبن أطفال « شبيه لبن الأم » ، بينهم 12 مليون علبة ، للأطفال أقل من 6 أشهر ، و6 ملايين علبة أخرى ، لعمر فوق 6 أشهر ، حتى عام .

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رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية في وزارة الصحة ، الدكتورة نهلة رشدي ، قالت إن وزارة الصحة وفرت الألبان ، للأطفال أقل من عام ، في جميع منافذ وزارة الصحة ، المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، وعددها نحو 1093 منفذا .

وأوضحت الدكتورة نهلة رشدي ، أن الأطفال الذين يستحقون الحصول ، على ألبان صناعية ، بعد التقييم الطبي الذي أجرته وزارة الصحة والسكان ، لا يتعدون 10% من إجمالي المواليد .

وجددت وزارة الصحة والسكان ، تأكيدها ، على أهمية الرضاعة الطبيعية ، للحفاظ على النمو والتطور السليم للأطفال .