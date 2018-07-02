تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2018/2019 والحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة بعد اعتمادها بشكل رسمي .. تعرف على التفاصيل

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تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2018/2019 والحد الأدنى للقبول بالجامعات نقدمه لكم، حيث من المقرر الإعلان عن التنسيق قريباً بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والإعلان عن نتائجها ليصدر بعدها تنسيق القبول بالكليات والجامعات المختلفة، هذا قد اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية نظام تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي وما يعادلها من التعليم العربي والأجنبي المتعين التحاقهم بالكليات الأهلية والخاصة خلال العام الجامعي 2018/2019.

ونقدم لكم من خلال موقعنا تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2018/2019 والحد الأدنى للقبول بالجامعات، وكل ما تريد معرفته بخصوص تنسيق العام الجاري، مع تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح.

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تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2018/2019

وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في القطاعات المختلفة بالترتيب التالي:

الطب البشري من 95 في المئة

كلية علاج طبيعي وطب أسنان من 90 في المئة

كلية الصيدلة من 89.5 في المئة

كلية هندسة من 80 في المئة.

تنسيق قبول الكليات التالية “العلوم الصحية التطبيقية، والفنون التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية” من نسبة 70 في المئة.

أما الكليات التالية “كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وكليات الإدارة، واللغات والترجمة وكلية الإعلام” من نسبة 60 في المئة، وباقي الكليات من 55 في المئة.

تنسيق القبول بالجامعات

وبعد أن قام “المجلس الأعلى للجامعات” باعتماد قواع التنسيق الجديدة، ومنها استثناء 900 طالب من الأوائل على مستوى جمهورية مصر العربية في شهادة الثانوية العامة منهم ثلاثمائة طالب علمي علوم، وثلاثمائة طالب علمي رياضة، وثلاثمائة طالب أدبي من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

كما سوف يتم إعفاء تسعمائة طالب من الأوائل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، إلى جانب تمتع الطالب بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير “ممتاز” في نهاية كل فرقة دراسية له.

كما سوف يكون هناك نسبة 50 في المئة على الأكثر من إجمالي أعداد الطلاب المقرر أن يتم قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات، كطلاب “منتسبين” تبعاً لنظام الانتساب الموجه في الكليات التي سوف تطبق عليها هذا النظام.

شروط قبول الطلاب في أقسام الألماني والفرنسي

ومن شروط قبول الطلاب في أقسام “الألماني والفرنسي” في الجامعات تبعاً للحد الأدنى للقبول بتلك الكليات وبشرط :

إلا يقل مجموع اللغات الأجنبية الثلاثة عن 65 في المئة تبعا للأعداد والكليات المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وبناء على موافقة الكلية والجامعة المعنية في الأمر.

وسوف تكون نسبة طلاب الشهادات الفنية في الجامعات المصرية بنسبة عشرة في المئة من إجمالي الإعداد المقرر أن يتم قبولها في الكليات من حملة التعليم الثانوي العام فيما عدا “كليات التعليم الصناعي” باعتبار أنها قائماً في الأساس على الشهادات الفنية وقلة أعداد طلاب الثانوية العامة المقرر لها.

ومن شروط قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية أن يتم قبول “أوراق الطالب” مع تقديم المستندات اللازمة التي تفيد بالإقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة أثناء فترة الدراسة في المدة التي منح الشهادة على أساسها.

كما سوف يتم حساب الأماكن المخصصة لطلاب الشهادات العربية بالجامعات على أساس النسبة المرنة وهي نسبة “عدد الطلاب المتقدمين للقبول مع حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية من حملة الشهادة الثانوية المصرية من نفس العام”.

حقيقة تغيير التنسيق 2018/2019

ويجدر هنا الإشارة أن خلال الفترة السابقة قد انتشرت العديد من الأخبار عن تغيير نظام التنسيق خلال العام الجاري 2018 إلا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار قد أعلن قائلاً “أنه لا يوجد أي اتجاه لتغيير أو إلغاء نظام القبول بالجامعات التنسيق في الفترة الراهنة”.

كما أعلن “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع إلى مجلس الوزراء المصري أنه قد قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أوضحت أن ما تردد من أنباء عن تغيير نظام وقواعد تنسيق ونظام القبول بالكليات والجامعات يعد خبر غير صحيح على الإطلاق.

قد أعلنت الوزارة بحسب البيان قد قامت المركز بنشره خلال الفترة السابقة جاء فيه “إن نظام القبول بالجامعات وقواعد التنسيق ما هي خلال العامين القادمين، ولم يطرأ عليهما أي تغيير”.

وقد شددت الوزارة على أن كل ما يتم تريده في هذا الصدد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت الوزارة أن ما يشغل المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة الراهنة هو العمل على تطوير المناهج التدريسية وتحويلها إلى مناهج إلكترونية دون التطرق إلى تغيير نظام القبول بالجامعات.

وقد أكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة المصرية الهادفة إلى النهضة بالتعليم الجامعي المصري للعمل على تخريج كوادر بشرية من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد الفني والعلمي.

كما أكد أيضا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه لا يوجد أي تغيير في نظام التنسيق بالنسبة إلى الطلاب الملتحقين بنظام الثانوية المعدل في شهر سبتمبر القادم 2018.

وقد أضاف قائلاً ” من موقعي هذا كرجل مسؤول في الحكومة لا تغيير في التنسيق، أنا قلت بوضوح شديد، والله إن من دخل المرحلة الثانوية سيجد تنسيقًا عند التخرج ولا نية لتغيير هذا”.

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