أمن الدولة العليا تواجه حازم عبدالعظيم بالأحراز وتأمر بحسبه 15 يوماً

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وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى حازم عبدالعظيم تهمة “الإضرار بالاقتصاد القومي للدولة وزعزعة الأمن والاستقرار القومي للبلاد” بالاشتراك مع جامعات متطرفة إرهابية أسست بمخالفة القانون.

وقد انتهت نيابة أمن الدولة العليا من إجراءات التحقيق مع “حازم عبدالعظيم” بعد أن تم مواجهته بالتهم الموجه إليه ومواجهة الأحراز في تلك القضية ومحاضر “الأمن الوطني”، وقد أمرت النيابة بإعادة المتهم إلى محبسه مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات لمدة خمسة عشر يوماً.

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