السكك الحديد تعلن حالة الطوارئ تضع شروط للحصول على التذاكر خلال فترة العيد

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أعلنت هيئة السكك الحديد عدد من القرارات من أجل القضاء على “السوق السوداء” لبيع التذاكر خلال فترة عيد الفطر المبارك ومن أهم تلك القرارات منع بيع أكثر من أربعة تذاكر لأي شخص وعن طريق بطاقة الرقم القومي.

كما أعلنت هيئة السكك الحديد في بيان صادر عنها اليوم الموافق الاثنين الرابع من شهر يونيو الجاري لعام 2018 عن تخصيص مقاعد في “القطارات المكيفة” عن طريق شبكات الإنترنت، مع العمل على تخصيص سبعين في المئة من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق “محطة مصر” القائمة في الجيزة ورمسيس فقط خلال فترة العيد.

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كما أعلنت أيضا هيئة السكك الحديد عن رفع حالة الطوارئ استعداداً لفترة عيد الفطر المبارك، مع خلال إلغاء جميع الإجازات لجميع القيادات في الهيئة لمتابعة تشغيل قطارات الهيئة.

وقد أعلن رئيس هيئة السكك الحديد المهندس “سيد سالم” قائلاً “إن هيئة السكك الحديد قد نجحت العام الجاري 2018 في إحكام الرقابة على شبابيك حجز تذاكر القطارات، والحد من بيعها في السوق السوداء”.

وقد أكد أن هيئة السكك الحديد قد بدأت تشغيل القطارات الإضافية لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الركاب من أجل قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع أسرهم وخصوصاً في الوجه القبلي.

كما أكد المهندس سيد سالم على جود العديد من المقاعد الشاغرة في القطارات الإضافية التي سوف يتم حجزها بطريقة يومية، ومطروحة للجماهير للحجز عليها قبل تحرك تلك القطارات في نفس اليوم.

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