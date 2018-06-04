تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 4 يونيو 2018

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يسود البلاد اليوم الإثنين ، طقس لطيف على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها معتدلة ، تنشط أحيانا على جنوب سيناء ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

أما حالة البحر الأحمر ، فأكد خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 23 – 33 .

– وسط الدلتا : 22 – 33 .

– الإسكندرية : 22 – 28 .

– بلطيم : 21 – 29 .

– مطروح : 20 – 28 .

– السلوم : 19 – 30 .

– سيوة : 21 – 35 .

– بورسعيد : 21 – 27 .

– دمياط : 21 – 27 .

– العريش : 20 – 29 .

– رفح : 19 – 28 .

– الإسماعيلية : 21 – 33 .

– السويس : 21 – 33 .

– رأس سدر : 23 – 32 .

– نخل : 15 – 31 .

– نويبع : 25 – 33 .

– طابا : 19 – 32 .

– سانت كاترين : 14 – 27 .

– الطور : 24 – 36 .

– شرم الشيخ : 26 – 34 .

– الغردقة : 25 – 34 .

– مرسى علم : 25 – 35 .

– الفيوم : 21 – 34 .

– بني سويف : 21 – 34 .

– المنيا : 20 – 34 .

– أسيوط : 21 – 35 .

– سوهاج : 22 – 36 .

– قنا : 24 – 36 .

– الأقصر : 25 – 37 .

– أسوان : 26 – 37 .

– أبو سمبل : 24 – 36 .

– الوادي الجديد : 22 – 36 .

– شلاتين : 24 – 36 .

– أبو رماد : 25 – 35 .

– رأس حدربة : 26 – 34 .

– حلايب : 26 – 34 .