تعرف على حالة المرور اليوم الإثنين 4 مايو 2018

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ظهرت كثافات مرورية متحركة ، اليوم الإثنين ، في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة ، وذلك بسبب زيادة الأحمال ، خلال ساعات الذروة ، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية .

وشهد أعلى كوبري الدائري ، في منطقة السلام وداخل النفق ، للقادم من الأقاليم إلى القاهرة ، عبر الطريق الزراعي ، والمتجه من المنيب إلى طريق الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي ، للقادم من حي المعادي ، حتى مناطق مناطق الجيزة ، والأمر ذاته ، في مناطق التجمع الخامس ، والمتجه نحو البساتين وزهراء المعادي .

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وتباطأت حركة السيارات ، أعلى الطريق الدائري في نزلة شارع البحر الأعظم ، وصولا إلى حي الدقي ، و حتى ميدان الجلاء ، بينما ظهرت كثافات مرورية ايضا ، أعلى دائري المريوطية ، للمتجه من الصحراوي ، حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي ، حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية .

وكذلك ، ظهرت كثافات مرورية ، على محور صفط اللبن ، للمتجه من الطريق الدائري ، وصولا إلى شارع السودان ، والأمر ذاته أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة ، وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، بينما شهد محور عرابي ، كثافات مرورية متوسطة ، أمام المتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين .

وشهدت حركة السيارات ، تباطؤ أعلى محور صلاح سالم ، للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى نفق الأزهر ، بينما شهدت منطقة الأزهر والجمالية ، كثافات مرورية أيضا ، وتباطأت حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو ، في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، في اتجاه حي المهندسين .

وشهد أعلى طريق الأوتوستراد ، كثافات مرورية أمام القادم من مناطق حلوان ، حتى حي المعادي والمقطم ، كما ظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين ، وصولا إلى 15 مايو ، وذلك بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل ، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد .

كما ظهرت كثافات مرورية ، أعلى دائري المرج ، للمتجه من نفق السلام ، في اتجاه الطريق الزراعي ، ومنه إلى الأقاليم ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع صلاح سالم والطيران ، قرب مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء .

وأيضا ، ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري أكتوبر ، أمام القادم من الجيزة ، في اتجاه مناطق وسط البلد ، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي ، وذلك بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته ، أمام المتجه من ميدان التحرير ، حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر ، وصولا إلى المنصة ، كما ظهرت كثافات متحركة ، في شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة ، وصولا إلى الطريق الدائري .

وشهد نفق الأزهر ، تباطؤ في حركة المرور ، للقادم من صلاح سالم ، حتى ميدان الأوبرا ، والعكس ، والأمر ذاته ، أعلى كوبري أكتوبر ، للقادم من رمسيس وغمرة ، حتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة في اتجاه القاهرة والعكس ، بينما ظهرت كثافات مرورية متحركة ، في المسطح الأرضي ، وشارع رمسيس ، وصولا إلى غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد .

وشهد كورنيش النيل من حي المعادي ، كثافات مرورية ، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، ومن أثر النبي حتى شارع قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع رمسيس ، وصولا إلى العباسية ، وفي محور النصر ، حتى المنصة ، وفي شارع عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين ، وبينها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية .

وظهرت كثافات مرورية ، في شارع الهرم ، في منطقة مشعل ، كما ظهرت كثافات مرورية ، من شارع العشرين حتى الطالبية ، وكثافات في شارع فيصل بمنطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، وكثافات في شارع السودان ، حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة ، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة .

كما ظهرت كثافات مرورية ، في ميدان مصطفى محمود ، وشارع جامعة الدول العربية ، وشارع السودان ، قرب محطة مترو جامعة القاهرة ، بداية من نزلة كوبري فيصل ، حتى شارع التحرير ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الجامعة ، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق .

وشهدت حركة السيارات ، تباطؤ أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، من قرية سنديون حتى قلما ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وللمتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة ، أعلى محور 26 يوليو ، للمتجه من ميدان لبنان ، وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد ، وصولا إلى ميدان لبنان .