بعد طلب «النواب».. الحكومة تخصص 4 مليارات جنيه إضافية لرواتب الموظفين

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وافقت الحكومة المصرية ، اليوم الإثنين ، على طلب رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، بتخصيص 4 مليارات جنيه إضافية ، لصالح زيادة مرتبات العاملين في الدولة ، من أجل إضافتها للعلاوة الاستثنائية ، التي سوف يتم منحها للموظفين ، عن العام المالي 2018 / 2019 .

وأعلنت الحكومة ، موافقتها على مقترح « النواب » ، خلال الجلسة العامة الصباحية ، المنعقدة اليوم الإثنين ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، وذلك بعد تأكيد الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، أن مشروعات قوانين العلاوات ، الذي قدمته الحكومة ، يتضمن منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وغير المخاطبين به ، اعتبارا من أول يوليو في العام 2018 ، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة .

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والعلاوات التي اقترحتها الحكومة في مشروعها : « 160 جنيها » شهريا ، للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و« 150 جنيها » شهريا ، للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، و« 140جنيها » للدرجات المالية ، مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها ، وفى تاريخ التعيين ، بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد العلاوة الاستثنائية ، جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي ، لكل منهم ، وتضم إليه ، تعتبارا من أول يوليو ، في العام 2018 .

رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، قال في كلمة له ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة ، إن مجلس النواب ، متمسك برفع نسبة الزيادات ، التي وضعتها الحكومة ، للمرتبات والمعاشات .

وخلال كلمته في الجلسة العامة ، طالب رئيس مجلس النواب ، وزير المالية ، برفع قيمة الرواتب ، للفئات المختلفة 40 جنيها ، وزاد : « يجب أن يقف المجلس ، إلى جوار المواطن قدر الإمكان ، لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات ، واقترح أن تكون الزيادة 40 جنيها ، لكل فئة من الفئات » .

بدوره ، أجاب وزير المالية ، على طلب رئيس مجلس النواب ، قائلا : « تتكلف الدولة مليار جنيه ، لكل 10 جنيهات زيادة ، وهذا يعني ، أن الزيادة سوف تكون 3.5 لـ4 مليارات جنيه ، لكني لن أستطيع رد طلب من البرلمان ، من الممكن أن ننفذ اعتمادا إضافيا ، أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام » .

وتابع الدكتور عمرو الجارحي ، مخاطبا الدكتور علي عبد العال : « أطلب وعد منكم ، بمنحي الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية » ، وهو ما أجاب عليه رئيس مجلس النواب ، قائلا إن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أعلنت موافقتها على طلب وزير المالية .