زيادة معاشات «التضامن» 50% لـ3 ملايين مستحق

Advertisements

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، اليوم الإثنين ، زيادة الحد الأدنى للمعاشات ، وذلك بنسبة 50% ، من 500 جنيه شهريا ، حتى 750 جنيه شهريا ، إضافة إلى زيادة المعاش ، بنسبة 23% لـ3 ملايين صاحب معاش ، ونسبتهم 43% من أصحاب المعاشات ، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد ، بنسبة 15% ، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش .

مقترح وزارة التضامن الاجتماعي ، بشأن زيادة المعاشات ، تضمن أن يكون الحد الأدنى للزيادة ، بقيمة 150 جنيها ، وحد أقصى ، بقيمة 626 جنيها ، على أن تحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل ، وما أضيف إليه من زيادات ، حتى يوم 30 يونيو من العام 2018 ، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، 9.5 مليون صاحب معاش .

Advertisements

الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أكدت أن الوزارة ، انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد ، وأرسلته بدورها إلى وزارة المالية ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .

وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، عرضت في وقت سابق ، سيناريوهات عدة على وزارة المالية ، ثم استقرت على هذا المقترح ، في ضوء الموارد المتاحة ، بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات .

وتضمنت مقترح وزارة التضامن ، بشأن تلمشروع المقدم ، تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، رقم 10 لسنة 2018 ، وذلك من أجل مد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه ، للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة ، والمنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 .

يذكر أنه في نهاية العام المالي 2017 / 2018 ، بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات ، 157 مليار جنيه ، أما تكلفة الزيادة الجديدة ، التي سوف تطبق ، اعتبارا من 1 يوليو من العام 2018 ، والتي تتحملها الخزانة العامة ، تبلغ 23.4 مليار جنيه .