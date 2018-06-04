رئيس «النواب» عن «زيادة المعاشات»: انتزعناها من الحكومة

Advertisements

قال رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الإثنين ، إن البرلمان انتزع من الحكومة ، قرار زيادة المعاشات ، ورفع الحد الأدنى للزيادة السنوية ، التي سوف تطبق بداية من أول يوليو 2018 ، إلى 150 جنيها ، وذلك بدلا من 125 جنيها .

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي عقدت اليوم الإثنين ، أكد الدكتور علي عبد العال ، أن الزيادة التي تم إقرارها ، أصبحت جزءا من الموازنة العامة للدولة .

Advertisements

ووجه رئيس مجلس النواب ، الشكر للحكومة ، على الزيادة ، التي انتزعها البرلمان اليوم الإثنين ، لصالح أصحاب المعاشات .

وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، أعلنت في وقت سابق ، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات ، التي سوف تطبق بداية من أول يوليو 2018 ، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها ، ونصت على ذلك ، في مشروع قانون زيادة المعاشات ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب ، والذي ناقشته لجنة القوى العاملة ، في اجتماعها .