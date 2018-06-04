الجمعة.. إغلاق طريق «القاهرة – الإسكندرية»

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يشهد طريق « القاهرة – الإسكندرية » الزراعي ، الجمعة المقبل ، تحويلات مرورية في الاتجاهين ، من الساعة الثانية عشرة صباحا ، وحتى الساعة الواحدة مساء ، وذلك حسب ما أعلنت اليوم الإثنين ، الإدارة العامة للمرور .

وأوضحت إدارة المرور ، أن الشركة المنفذة لتطوير طريق « القاهرة – الإسكندرية » ، بدأت إنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري ، مع طريق « القاهرة – الإسكندرية » الزراعي ، في اتجاه الكيلو 55 ، بمنطقة أجهور ، في محافظة القليوبية ، حيث يجري استكمال رفع وتركيب ، 14 كمرة خرسانية سابقة الصب ، خاصة بالكوبري ، ما يستلزم إغلاق الطريق .

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ولفتت الإدارة العامة للمرور ، إلى أنه من المقرر ، تحويل الطريق القادم من القاهرة ، في اتجاه الإسكندرية ، « ما قبل منطقة الأعمال » ، إلى الانحراف يمينا ، وذلك لاستخدام مطلع الطريق الدائري الإقليمي ، ثم السير بعرض الطريق الدائري ، بعد فتح الحاجز الخرساني الأوسط ، والنزول من منزل الطريق الدائري الإقليمي ، المؤدي للطريق الزراعي ، في اتجاه الاسكندرية .

وقررت إدارة المرور أيضا ، تحويل الاتجاه القادم من الإسكندرية ، في اتجاه القاهرة ، لاستخدام طريق تم تمهيده ، بعرض 9 أمتار ، واستكمال السير ، ثم العودة إلى الطريق الرئيسي .